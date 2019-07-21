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柯文哲台南廟宇參香接地氣　「簽名合照」全收...粉絲熱情歡迎

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記者林悅／台南報導

台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，7月21日前往台南市安南區土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，柯文哲親切與民眾互動拍照、簽書，許多民眾都冒雨守候，顯示柯文哲在南部也有高人氣。

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅攝，下同）

台北市長柯文哲與夫人陳佩琪一行人，於21日上午9時30分前往位在台南市安南區正統土城鹿耳門聖母廟參香，受到主委王明義與廟方委員熱情歡迎，許多熱情民眾一早就冒雨在廟亭守候，柯文哲等人一到，民眾馬上高聲問好，柯文哲也熱情與民眾握手互動。

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅攝，下同）

▲聖母廟主委王明義贈送柯文哲市長夫婦「媽祖結緣品」護佑平安。

柯文哲等人在王明義主委等人陪同下，前往媽祖殿向「媽祖」上香祈福，而後到會客室聽取王明義主委介紹土城鹿耳門聖母廟的沿革，及三尊鄭成功登台時帶來，有三百多年歷史之媽祖神像的由來，並分贈柯文哲與夫人陳佩琪「媽祖結緣品」，以保佑柯文哲夫婦出入平安。柯文哲一行人並與廟方董監事、幹部共同享用台南美食「虱目魚粥」、「炸虱目魚魚膘」等，惟因今天適逢觀音佛誕日，柯文哲市長與夫人則享用「素肉焿」以示敬意。

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅攝，下同）

▲許多柯粉拿著柯文哲的「光榮城市」套書給柯文哲簽名，有的是要求與柯文哲合照，柯文展現他親民的一面，來者不拒。

柯文哲表示，他一有空都會到各地去走走，所以今天來到台南是一個學習之旅，感謝王明義主委等人的歡迎。許多柯粉拿著柯文哲的「光榮城市」套書給柯文哲簽名，有的是要求與柯文哲合照，柯文展現他親民的一面，來者不拒，馬上滿足民眾需求，令現場民眾十分開心。

隨後柯文哲一行人轉往安南區北汕尾鹿耳門天后宮上香參拜「媽祖」，受到該廟主委、委員歡迎，現場有2、3百位民眾等候歡迎柯文哲，柯文哲也熱情回應。

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲柯文哲等人前往北汕尾鹿耳門天后宮上香參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柯文哲一行人於上午11時50分左右抵達台南市安平區大廟「安平觀音亭」，主委吳高明月率眾委員在廟口歡迎，21日適逢觀音佛祖成道佛誕日，安平觀音亭擠滿祝壽信眾，柯文哲等人在吳高明月主委陪同下，除上香向觀音佛祖祝壽外，並參與中午的「佛誕平安宴」，安平觀音亭席開280桌，柯文哲一行即入席享用素齋宴，惟民眾熱情不減，簽書、要求合照不斷，柯文哲也不以為意，滿臉笑容回應民眾要求。

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅攝，下同）▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪，前往台南市土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等廟宇參香祈福，受到廟方主委、委員及民眾熱情歡迎，展現柯文哲南部高人氣。（圖／記者林悅攝，下同）

▲柯文哲等人在安平觀音亭主委吳高明月（淺柴上衣）陪同下，向觀音佛祖祝壽。（圖／記者林悅攝）

到下午2時左右，柯文哲一行人以步行方式，走到距安平觀音亭數百公尺距離的另一間觀光大廟「安平開台天后宮」上香參拜「安平媽」，受到主委盧友禮及廟方委員熱情歡迎，柯文哲上香拜後，也在現場與熱情民眾拍照合影，讓柯文哲充分感受到台南民眾的熱情。

柯文哲台南廟宇參香之旅，除21日的4間廟宇外，20日傍晚就先行前往南鯤鯓代天府參拜五府千歲、萬善爺…等神尊，也受到廟方熱情歡迎，柯文哲接地氣之旅可謂收獲滿滿。

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