天母古道泉水狂湧！「水管大破裂」警憂登山客滑倒封現場

▲台北市天母古道日前傳出水管破裂、大量水流沖刷登山道警方封鎖通知相關人員搶修。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

位於台北市中山北路七段的天母古道，14日清晨傳出水管破裂、步道上泉水湧出傾瀉，由於該處古道為北部知名郊山步道，假日登山民眾頗多，警方研判登山步道積水可能導致民眾滑到受傷，立即派員前往管制並通知自來水處進行檢測修復作業。

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▲台北市天母古道日前傳出水管破裂、大量水流沖刷登山道警方封鎖通知相關人員搶修。（圖／記者張君豪翻攝）

當時士林警分局天母所警員黃厚喬、柯正峰等兩人當天9時40分許獲報，中山北路七段232巷天母古道水管破裂，旋即趕赴現場處理。警員到場後立即輕裝上山勘查，發現該古道上方500公尺處，有老舊水管破裂泉水如噴泉般不斷溢出，經警方檢視該水管為自來水處草山水道系統是連接山上三角埔發電所配線水管。

警方立即報天母里辦公室及自來水處派員到場檢修，並在現場協助引導、提醒登山民眾，避免因誤踩而滑倒，警方提醒，近日天氣炎熱，民眾假日經常前往市郊步道運動避暑，應適時補充水分，並注意自身安全，遇有任何狀況或危險可撥打電話通知警消到場處理。

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