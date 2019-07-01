阿里山眠月線又傳登山意外　男摔落4米高鐵橋下腦震盪送醫

▲男子登阿里山眠月線墜落山谷傷受困。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

14名登山客6月28日組團前往眠月線及水漾森林登山露營，警方接獲民眾報案指稱，登山團內有名男子因不明原因墜落約4米高之眠月線鐵橋，同行登山客先行救助受傷男子爬上鐵橋，但該男子四肢挫傷及臉部撕裂傷，驚嚇過度急需就醫治療，由同行另外3名登山夥伴陪同步行折返，但於抵達眠月線隧道崩處時，又因近日豪雨不斷，坍塌處反倒形成水瀑，水瀑傾瀉而下伴隨零星落石無法通行，只好報案請求救援傷患。



阿里山警方接獲民眾報案登山受困後，立刻派員前往救援。阿里山眠月線係廢棄鐵路，且距離一般車行道路約5公里之遠，阿里山派出所警員劉慶瑞、王有彬於眠月線隧道坍塌處發現受困一行4人，且水瀑仍源源地有大量雨水傾瀉而下，無法通行。受傷男子因驚嚇過度，不斷詢問警方自己身在何處、遍尋不著自己的手機，也無法回憶意外發生過程。

警方在安撫受傷男子情緒後，使用繩索及救援工具協助受困民眾通過水瀑及坍塌處，林務局人員及消防人員隨後到達，使用鐵路專用板車接送人員平安返回安全處所。受傷男子經警消協助救援脫困後，送往阿里山香林衛生室由醫師初步檢查並包紮傷口，因該名男性傷者驚嚇過度且疑似有腦震盪情形，轉送嘉義市聖馬爾定醫院進行進一步檢查及就醫。



警方呼籲，阿里山眠月線為廢棄鐵道，且因近日豪雨不斷山區土石鬆動，山徑濕滑甚至出現水瀑阻路之險象，民眾切勿貿然前往，以免使自己生命安全深陷危險之中