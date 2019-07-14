返回拿無線電！男登南插天山失聯8天找到了　但已無生命跡象

▲警義消多天來，搜尋登南插天山失聯男。（圖／消防局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

台南市63歲的楊姓男子，6日與山友到桃園復興區南插天山登山失聯逾8天，經出動各方警義消人員，連日來上山搜尋，終於14日下午約2點10分，在偏離登山隊位置的另一條山路100公尺下溪谷找到他，但楊男已沒有生命跡象！由於上、下溪谷都沒有路，搜救隊採以接力方式運出遺體，預計晚上9點過後才能抵達登山口。

桃園市消防局指出，楊男是在6日參加24人登山隊，準備攀登桃園市復興區南插天山，入山後因為忘記帶無線電又獨自返回，卻從此失聯。消防局研判，楊男回登山口車上拿到無線電要再和隊友會合時，不慎走到另一條叉路，而且不小心從一旁不顯眼的位置跌落，整個人直墜100公尺深的山谷溪流。

▲搜救隊提醒民眾，登山時或緊急狀況，要啟用手機上衛星定位（GPS）的功能。（圖／消防局提供）



搜救隊先前雖曾經過他滑落的地點，但因為附近沒有明顯滑落的痕跡而未察覺，直到今天再重新搜尋，試著在附近綁登山布條的位置仔細找，並決定用繩索往山谷下找人，最後在谷底溪水邊找到楊，然楊已無生命跡象，研判墜落時受重傷才撐不住。

楊的家人這幾天一直在登山口等消息，和搜救人員一樣，下午從無線電接獲找到人、但卻是楊的死訊時，大家都相當難過。

搜救隊員提醒民眾，登山時或緊急狀況，要啟用手機上衛星定位（GPS）的功能，一般google地圖都有這樣的功能，平時要懂得如何操作，碰上狀況或預先啟用，可以讓搜救人員很快找到位置救人，楊在失聯時疑手機未開機或沒打開GPS功能，救難隊因此無法取得他手機最新的位置座標，致搜救不易！