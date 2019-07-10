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女大生何至柔帶弱勢孩子攻百岳　合歡山上生存4天

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▲何至柔帶領登山活動。（圖／中山管理教育基金會提供）

▲何至柔帶領登山活動。（圖／中山管理教育基金會提供）

實習記者蔣昕蒨／綜合報導

來自東華大學的何至柔同學，去年利用暑假帶著一群青少年攀登山脈，靠著自身豐富的登山經驗，教導孩子在山中生存的技巧，並成功完成了4天合歡山北峰及西峰的攀登。

何至柔在去年暑假參與了教育部辦理的「青年暑期社區職場體驗計畫」，透過與花蓮公益商店「五味屋」的合作，帶領國小至高中的青少年登山，教導他們如何用地圖判位、看等高線圖，使用高山專用的炊具處理食材、烹煮食物及認識登山裝備等技能，讓孩子學會在山中保護自己。

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▲何至柔分享工讀經驗。（圖／中山管理教育基金會提供）

▲何至柔分享工讀經驗。（圖／中山管理教育基金會提供）

她也分享了過程中一些有趣的事，登山時會攜帶輕便的糧食，如麥片、馬鈴薯粉等，為了不浪費，通常只煮適當的量，但卻常常碰到孩子不小心煮太多，釀成「悲劇」，「他們把一整包馬鈴薯粉通通加水膨脹成一大鍋馬鈴薯泥，最後只好捏著鼻子吃下去」。

除此之外，也會遇到許多意外的小插曲，如小朋友爬到一半累了，就丟下背包開始鬧脾氣，甚至到處亂跑，跑到規劃路徑外的山林，還得把他們帶回來不斷安撫，「我們每天都有預定的路線要完成，變成全隊都在等，只能用很多言語鼓勵他」。儘管擁有不少帶隊登山的經驗，仍無法避免這樣的情況發生。

何至柔認為，這些活動的最大意義在於能藉由具挑戰性的戶外經驗，去創造一個成功的可能，讓孩子證明自己可以做到、相信自己是有能力的。她也在籌備活動的過程中學習與合作單位及家長溝通、協調並取得信任，和這些孩子們一起成長。

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關鍵字：登山,弱勢,青少年

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