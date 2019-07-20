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「自由派愛的紙吸管沒用」　川普競選銷售塑膠吸管…美國人買光

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▲▼「自由派愛的紙吸管沒用」，川普競選團隊賣起塑膠吸管。（圖／翻攝自donaldjtrump網站）

▲紅到發亮的川普吸管。（圖／翻攝自donaldjtrump網站）

記者丁維瑀／綜合報導

隨著全球多家知名商店加入禁塑行列，美國總統川普（Donald Trump）卻要走出不一樣的路，他的競選網站販售10包15美元（約台幣465元）的紅色塑膠吸管，上面還印有川普的名字，截至19日下午已經賣光。網站甚至直接點名自由派喜歡使用的紙吸管「沒用」。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，川普的競選活動內容如今包括販售塑膠吸管，網站直接寫道，自由派的紙吸管沒有用處，「與總統川普站在一起，今天來買1袋可以回收的吸管。」這款鮮紅色的吸管標榜可重複使用、可回收、沒有酚甲烷（BPA）且是在美國製造，也讓外界聯想起印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的棒球帽。

據了解，吸管相當熱銷，川普的競選團隊則沒有回應CNBC。川普19日在白宮被問及是否有意禁止塑膠吸管時，他表示應該有比塑膠吸管更大的問題，「你知道嗎，塑膠吸管很有趣，你有一點點的吸管，但是盤子、包裝紙還有其他都是相同材料卻更大的東西呢？」

報導指出，有些城市已立法限制或禁止企業銷售、使用塑膠吸管，擔心海洋會受到汙染，連鎖企業如星巴克、麥當勞等都開始跟進。不過，紙吸管雖然越來越常被使用，有些人卻認為會影響飲料的味道。

事實上，多數政治人物都有銷售自己品牌的周邊產品，川普的商品卻是達到另一個境界，包括用來抨擊前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的上衣，甚至還有貼紙印出川普的推特貼文。

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關鍵字：川普,吸管,塑膠,北美要聞

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