直擊／陳水扁簽書會「手不抖」　30分鐘狂簽3百本新書

▲前總統陳水扁出席募款簽書會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤、林銘翰／台北報導

前總統陳水扁19日晚間出席｢台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會｣，他在會前替現場支持者簽書一小時，隨後參與北社募款餐會，並規劃上台高歌2曲。在簽書過程中，陳水扁絲毫不見「手抖」狀況，短短40分鐘內簽了300本書，現場不斷有粉絲喊「阿扁無罪」，正忙著簽書的陳水扁只是笑回「惦惦啦」！

「台灣北社18週年感恩募款餐會」中包含民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃、民進立院黨團總召柯建銘都將上台致詞，獨派大老辜寬敏也在出席名單上，不過會視身體狀況決定。

保外就醫中的陳水扁依然高人氣，一現身簽書會現場，就被支持者包圍，現場也是總統好、加油聲浪不斷。阿扁才剛坐下開始簽書，就有粉絲高喊「阿扁無罪」，正忙著簽書的阿扁似乎有些無奈，臉上掛著笑容、做出「遮嘴」手勢，不過不是送上飛吻，而是要支持者「惦惦啦」。

陳水扁原定下午5時30分抵達，不過最後在大約5時50分才抵達餐會會場，短暫休息後即開始為粉絲進行簽書。簽書過程中，只見陳水扁簽書過程氣色不錯，不見「手抖」狀況，根據主辦單位統計，短短30分鐘內簽了近300本，不斷有有粉絲喊「阿扁無罪」，正忙著簽書的陳水扁只是笑回「惦惦啦」！

事實上，陳水扁前一次在台北的簽書會是5月出席凱達格蘭基金會感恩餐會，當時中監核准阿扁出席活動，但仍需遵守「四不」原則，「不上台、不演講、不談政治、不受訪」。不被允許上台致詞，陳水扁現場搬出「巨型肥皂箱」應戰，不能致詞乾脆「開口唱」，一個晚上台、客語雙聲道連飆三首歌曲。

▲前總統陳水扁出席募款簽書會。（圖／記者林敬旻攝）