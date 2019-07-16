反差萌！鄭文燦清純瘦照曝光　網友驚這誰？膝蓋骨超明顯

▲桃園市長鄭文燦今昔照片對比，25年前的他好瘦啊！（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者孫于珊／綜合報導

有「胖周瑜」之稱的桃園市長鄭文燦15日晚間在臉書PO文，「歡迎林飛帆一起為台灣民主打拚，把學運理想在現實政治中實踐」，一張陳年舊照也隨之曝光！令網友們蓋出新歪樓，直呼：「文燦！你怎麼了？」

52歲的鄭文燦在文中感性闡述從政理念，但網友卻把焦點放在他的身材。照片是1994年鄭文燦擔任陳定南（已故法務部長）競選台灣省長的幕僚──文宣部主任，這張當年開會的舊照，連鄭文燦也自嘲「身材可以變理想不能變」！

▲1994年鄭文燦清純又瘦，坐下來連膝蓋骨都看得見！（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

網友對於鄭文燦當年的清純模樣與今日相比，超級驚訝！紛紛虧「這誰？」「找不到市長在哪」、「阿燦是哪位」、「體重回不去了」；有人也讚當年鄭文燦「好瘦」、「膝蓋骨好明顯」、「根本反差萌！」甚至有人感嘆「歲月是把無情的刀」，不敢相信鄭文燦「怎麼會胖成這樣」；不過也有網友表達關心，「記得要好好照顧身體，為了台灣要減肥，政治這條路還很長，健康很重要！」

▼鄭文燦陪總統蔡英文過境美國紐約，一起到哈德遜河上看自由女神像。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

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