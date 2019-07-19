　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

加霸王油「你很快就會出殯」網購恐嚇賣家　揩油男遭起訴GG了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲許姓男子2017年在平鎮區加油強加霸王油，隔年在網路購買廢棄汽車零件竟恐嚇賣家挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲許姓男子2017年在平鎮區加油強加霸王油，隔年在網路購買廢棄汽車零件竟恐嚇賣家挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子2017年9月間開車行經平鎮區，佯稱沒帶錢強加霸王油，遭店長提告詐欺取財；隔年10月許在臉書社群軟體佯稱要購買廢棄汽車零件，以偽造匯款單取得廢棄零件後卻未付款，事後還以「你很快就會出殯啦」等語恐嚇賣家；檢方19日偵結依詐欺取財、行使偽造準私文書罪與恐嚇危害安全等罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，29歲的許姓男子（因案在押中），於2017年9月10日開車經過平鎮區中豐路段，因油門見底前往路旁油站加油，油箱加滿時需支付1336元，但許卻辯稱忘記帶錢，希望回家拿錢來結帳，加油站店長要求許簽立「加油未付款證明書」，但許離開後沒再回來，店長因而提告詐欺取財。

隔年10月10日晚間11時許，許男瀏覽臉書時看到有賣家販售廢棄汽車零件訊息，聯絡賣家以6萬元代價成交，隔天中午相約在高鐵桃園站交付零件與貨款，但許僅拿出1萬8千元，還說餘款會再找時間支付給賣家但遭拒，同日晚間6時，許再度佯稱已借得款項為由，再度相約在高鐵桃園站附近交易，許以行動電話機具配合繪圖軟體偽造轉帳至賣家指定帳戶紀錄圖片以取信賣家，賣家不疑有他將汽車零件交由許。

但賣家後來查出，6萬元款項根本未入帳始知受騙，要求許歸還汽車零件，許居然惱羞成怒，透過電話「我一定陪你玩的啦、我如果沒給你死隨便你、就算我要進去，也一定要讓你先死啦、你很快就會出殯啦」等語恐嚇，賣家因而提告。

許男在偵訊時坦承犯行，檢方根據加油站店長提供加油站加油監視畫面、加油未付款證明書、網路賣家提供許偽造轉帳紀錄圖片截圖照片與對話紀錄與錄音檔等證物，檢方偵結依詐欺取財、行使偽造準私文書罪與恐嚇危害安全等罪嫌聲請簡易判決處刑。

【更多新聞】

►女友想分手！同居男「點燃棉被」縱火洩憤　燒毀住宅遭送辦

►女超商上完廁所忘了帶走手機　貪心男「只擁有2小時」就被抓

►桃園市警局高階警官下週一遷調 督察長等10人異動

ET快訊
6歲男童下娃娃車回家　轉身衝路口遭撞飛10天後亡
低壓帶+午後對流旺盛　全台19縣市豪、大雨特報
車禍後打電話不救人！目擊者大喊「快挪車」…下秒起火2女慘死
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹

關鍵字：揩油男,霸王油,網路詐欺恐嚇,檢起訴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

店門口驚見西瓜刀急報案！警調監視器「兇手出爐」　鄰笑：原來你也混黑道

50歲魔女戀上26歲小鮮肉　她被抓喜孜孜：對越南家人有交代了！

2分鐘內連被2機車撞擊卻沒人停下　晨運婦頭部重創冤死路中央

6歲男童下娃娃車回家　轉身衝路口遭撞飛10天後亡

婦人酒醉稱皮包遺失　熱心警察滿山找…最後她在床鋪下找到

加霸王油「你很快就會出殯」網購恐嚇賣家　揩油男遭起訴GG了

撞擊瞬間畫面曝光！22歲男恍神逆向猛撞　「機車全碎」騎士噴飛慘死

快訊／中午過後沒退房！飯店業者報警　破門見「男子躺床」已屍僵

轉傳蘇貞昌摔筆假消息！恐違反社違法　刑事局約談調查官顏正義

驚爆！女遭家暴求「安置」…警員拐她回家性侵4個月還拍愛愛片

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

店門口驚見西瓜刀急報案！警調監視器「兇手出爐」　鄰笑：原來你也混黑道

50歲魔女戀上26歲小鮮肉　她被抓喜孜孜：對越南家人有交代了！

2分鐘內連被2機車撞擊卻沒人停下　晨運婦頭部重創冤死路中央

6歲男童下娃娃車回家　轉身衝路口遭撞飛10天後亡

婦人酒醉稱皮包遺失　熱心警察滿山找…最後她在床鋪下找到

加霸王油「你很快就會出殯」網購恐嚇賣家　揩油男遭起訴GG了

撞擊瞬間畫面曝光！22歲男恍神逆向猛撞　「機車全碎」騎士噴飛慘死

快訊／中午過後沒退房！飯店業者報警　破門見「男子躺床」已屍僵

轉傳蘇貞昌摔筆假消息！恐違反社違法　刑事局約談調查官顏正義

驚爆！女遭家暴求「安置」…警員拐她回家性侵4個月還拍愛愛片

接棒嚴凱泰／嚴陳莉蓮掌舵8個多月　三車廠市值大增227億元

北海道機場「偶遇首富」　超幸運小學生獲贈450萬！

鼎泰豐炒飯太銷魂！內行人揭SOP...超關鍵「1.6g神秘調味包」曝光

羅小白「摘下眼鏡」變超正！　新造型狂飄女人味

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房...目擊驚悚畫面　179萬網友嚇壞

MIT體重計連含水量、筋肉量都能測到　8／11前特價800元有找

馬大偉解盤／洛磯@洋基　「挺」莊買洋基讓1.5分

你可以搭訕我！　2大學生剛畢業小鮮肉圓夢走環島

王瞳透視白紗藏不住「渾圓半球」　一轉身美背全露…裸到股溝

5歲童腹痛血便不止　原是「梅克爾憩室」作祟

社會熱門新聞

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3..

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警抄苗..

最接地氣局長　大仁哥遭拔官

女遭家暴求「安置」…指控警員拐..

男扮富商性侵3姊妹　更一審無罪

直搗西勢美！泰妹「極樂炫富照」..

快訊／台65線6機車連環撞　4..

駭客賣20萬筆求職網個資　曬1..

她尖叫「社區裡有蛇」　眾人武裝..

丁守中選舉無效二審首開　法官打..

快訊／午後沒退房　破門見男已屍..

快訊／轎車逆向對撞機車　騎士不..

男童下課遭撞　昏迷10天不治

將亡妻錢提光　父子偽造文書判刑

更多熱門

相關新聞

股市炒手4年吸金28億！檢起訴併科億元罰金

桃園地檢署偵辦股票上市公司昭輝實業林姓董座夫婦涉嫌違反證交法起訴，意外查出投顧公司負責人陳姓男子擔任炒手，向投資人聲稱可以代客操作，投資報酬率從12%至110.55%不等，再以50萬元至515萬元不等單位募資，短短4年吸金28億餘元，桃檢10日偵結將陳等25人依違反銀行法提起訴公訴，併科1億元罰金。

入侵高鐵訂票系統「退款20萬」　張啟元起訴

他開車到加油站加霸王油遭判刑

竄改車牌加霸王油躲警查緝　駕駛下場慘

被連加5次霸王油！加油站員工怒踹男子機車

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面