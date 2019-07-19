加霸王油「你很快就會出殯」網購恐嚇賣家　揩油男遭起訴GG了

▲許姓男子2017年在平鎮區加油強加霸王油，隔年在網路購買廢棄汽車零件竟恐嚇賣家挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子2017年9月間開車行經平鎮區，佯稱沒帶錢強加霸王油，遭店長提告詐欺取財；隔年10月許在臉書社群軟體佯稱要購買廢棄汽車零件，以偽造匯款單取得廢棄零件後卻未付款，事後還以「你很快就會出殯啦」等語恐嚇賣家；檢方19日偵結依詐欺取財、行使偽造準私文書罪與恐嚇危害安全等罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，29歲的許姓男子（因案在押中），於2017年9月10日開車經過平鎮區中豐路段，因油門見底前往路旁油站加油，油箱加滿時需支付1336元，但許卻辯稱忘記帶錢，希望回家拿錢來結帳，加油站店長要求許簽立「加油未付款證明書」，但許離開後沒再回來，店長因而提告詐欺取財。

隔年10月10日晚間11時許，許男瀏覽臉書時看到有賣家販售廢棄汽車零件訊息，聯絡賣家以6萬元代價成交，隔天中午相約在高鐵桃園站交付零件與貨款，但許僅拿出1萬8千元，還說餘款會再找時間支付給賣家但遭拒，同日晚間6時，許再度佯稱已借得款項為由，再度相約在高鐵桃園站附近交易，許以行動電話機具配合繪圖軟體偽造轉帳至賣家指定帳戶紀錄圖片以取信賣家，賣家不疑有他將汽車零件交由許。

但賣家後來查出，6萬元款項根本未入帳始知受騙，要求許歸還汽車零件，許居然惱羞成怒，透過電話「我一定陪你玩的啦、我如果沒給你死隨便你、就算我要進去，也一定要讓你先死啦、你很快就會出殯啦」等語恐嚇，賣家因而提告。

許男在偵訊時坦承犯行，檢方根據加油站店長提供加油站加油監視畫面、加油未付款證明書、網路賣家提供許偽造轉帳紀錄圖片截圖照片與對話紀錄與錄音檔等證物，檢方偵結依詐欺取財、行使偽造準私文書罪與恐嚇危害安全等罪嫌聲請簡易判決處刑。

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