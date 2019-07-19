越籍移工逃逸3年終落網　他說：可以回家不想再逃了

▲越南籍丁姓移工在台灣逃逸3年，18日被大園警方查緝到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍丁姓移工，3年前簽證到期後卻逃離原雇主，員警18日在大園區巡邏時發現丁騎車時搖晃，見員警趨前立即加速逃逸，員警追查時，許不慎摔車想逃跑，但體力終究不敵年輕員警被查獲，丁落網後輕嘆：「終於可以回家了，不想再逃了」，警方訊問後將丁解送至桃園市專勤隊等候遣返。

▲越南籍丁姓移工18日被大園警方追查時，騎車摔倒在地被攔獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，年約40歲的丁男於2013年以工作簽證來台打工，2016年簽證到期後，因不想支付額外仲介費用，決定冒險逃逸，遠離原雇主，丁男3年來四處在台灣各工地打工，有時候則借住越南朋友家，最近才到桃園市觀音區找工作。

18日下午，大園分局新坡派出所警員王儒瀚、姜彣勳，帶實習生陳人瑋、鄭柏彥巡邏時，在觀音區新華路與金華路口發現丁男騎車一路搖晃，懷疑可能有酒駕問題，要上前盤查時丁男卻加速逃離，員警立即開車尾隨，丁男被追上後棄車逃跑，但跑不過年輕的員警，僅一百公尺內就被逮到。

▲越南籍丁姓移工18日被大園警方移送專勤隊等候遣返。（圖／記者沈繼昌翻攝）

丁男坦承是逃逸移工，已3年沒有回越南，被查獲雖要面臨遣返，但終於可以回到家鄉見到家人，所以也不想再逃了。警方則將丁男送往桃園市專勤隊，等候遣返回越南。

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