2隻逾240萬！地表最貴寵物龜闖關桃機　51同伴逃死送動物園暫養

記者沈繼昌／桃園報導

台北關18日查驗台灣籍林姓男子委託報關業者自馬來西亞進口熱帶魚一批15箱，經開箱查驗發現有一箱盛裝陸龜與鱷魚等保育類野生活體動物，總計有53隻，其中2隻陸龜經國立屏科大野生動物保育服務中心鑑定為一級保育類安哥洛卡陸龜，市價逾240萬元最為珍貴，更是全球寵物界爭相收藏飼養的極品寵物，另還有巴西龜、棕靴稜背龜與鱷魚等，將暫由台北市立動物園圈養。

▲台北關18日查獲走私稀有保育類動物，其中2隻頻臨絕種的安哥洛卡陸龜身價約240萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台北關18日查獲走私稀有保育類動物，其中安哥洛卡陸龜有明顯年輪狀紋路相當特殊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北關指出，被查獲夾帶走私保育類動物分別為一級保育類安哥洛卡陸龜2隻、二級保育類棕靴稜背龜21隻、一般類巴西龜計27隻、鱷魚3隻（其中2隻已死亡），總市價約500萬元，海關將依規定將報關進口的林姓男子函送農委會林務局偵辦。

▲台北關查獲走私稀有保育類動物中，白化症巴西龜相當少見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北關表示，其中最受矚目的一級保育類安哥洛卡象龜，原產地來自非洲馬達加斯加，其最主要特徵是淺棕色背甲隆起呈球狀，每塊龜甲上有明顯年輪狀紋路，因數量稀少且外型特殊，吸引全球許多寵物玩家爭相收藏飼養，因捕捉過度與走私猖獗，目前野生數量估計僅剩約4百隻，是瀕臨絕種的大型陸龜。

▲台北關查獲走私稀有保育類動物的二級保育類棕靴稜背龜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北關透露，安哥洛卡象龜在國際市場計價方式為「每公分1千元美金」，寵物界已視為地表最貴烏龜，此次查獲的陸龜身長約40公分已屬成年陸龜，國內黑市價格估計應該超過240萬元。

▲台北關查獲走私稀有保育類動物的小鱷魚(已死亡)。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北關呼籲，報運進口活體野生動物須查明是否屬保育類與CITES規範之物種，報關時應主動向海關申報以免觸法，若有違反者，將依野生動物保育第40條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金，該關已要求所屬加強查緝。

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