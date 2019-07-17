求職照過來！　永康就業中心41家廠商設攤提供2千職缺

▲勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，7月20日上午在台南高工活動中心辦理一場「企業搶人才就業活動旺」大型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

畢業季節到來，為了因應畢業求職潮，勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，7月20日上午9時30分至12時30分，在台南高工活動中心辦理一場「企業搶人才就業活動旺」大型徵才活動，有41家廠商設攤提供逾2000個工作機會，歡迎職場新鮮人及求職民眾，多加把握機會。

活動當日設攤的廠商有群創光電、瀚宇彩晶、可成科技、能元科技、堤維西交通、璨揚企業、台灣穗高科技、榮剛材料科技、宏遠興業、官田鋼鐵、統一實業、志鋼金屬、迷客夏國際、三商餐飲、寶雅國際…等共41家廠商，提供2014個職缺，本次職缺相當多元，起薪30K以上的職缺就佔了近3成，其中易昇鋼鐵的儀電工程師及機械工程師起薪超過50K，可成科技、永裕塑膠多項職缺起薪35K以上，另外上市公司官田鋼鐵、台南紡織、宏遠興業多項職缺起薪也有30K以上，公司的福利制度及教育訓練相當完善，非常歡迎社會新鮮人投入。

永康就業中心黃豑頡主任表示，本場徵才活動設攤廠商相當多元，除了科技業、傳統產業還有服務業，提供民眾更多的選擇，為了讓社會新鮮人能更加清楚自己的職涯發展及對未來的規劃，順利找到合適的工作，YS青年職涯發展中心，當日特別設計互動遊戲，運用生涯牌卡及模擬面試，提升面試技巧，增加職場競爭力；永康就業中心並表示，本次活動內容豐富，除了就業媒合外，並聘請業界人資主管為民眾履歷健檢，協助寫出一份完整且能脫穎而出的履歷，贏得面試機會；另外為了因應人口老化，活化中高齡的勞動力，現場設置有中高齡職務再設計輔具展示及體驗專區，讓雇主了解如何借力、使力、不費力，運用輔具解決中高齡工作上的問題及提升生產力，讓中高齡成為雇主最佳的幫手。

當日並有加LINE送好禮活動，歡迎民眾踴躍參加，欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)或電洽：06-2038560永康就業中心。