想拚跑單月入10萬！UberEATS外送員「值得嗎」　吐背風險秘辛：不如去麥X勞

▲餐點外送員話題最近正夯。（圖／翻攝自Uber官網）

網搜小組／綜合報導

近日有餐點外送員曝「薪水計算公式」，透露在有獎勵的情況下，真的有可能月薪破10萬，「賺很大」話題引發熱議。一名網友在PTT回別人問的卦《餐點外送員 月薪第二個月破16萬》，直說這種工作很適合當成賺外快，但如果想當正職，或想藉這份工作月入10萬，「值得嗎？說真的，不如去幹麥X勞。」

本站日前曾報導《1天跑10單賺2千↑！UberEATS外送員曝「薪水計算公式」...獎勵金是關鍵》，有UberEats外送員曝光收入計算方式，直言這份工作主要是賺獎勵金，而且只要跑10單，收入就能破2000，有的老司機更猛，20單都不在話下，「在有獎勵的情況下，月薪破10萬是真的有可能的，沒獎勵的話，基本上就比服務業要好一點點這樣。」

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有人在PTT的Gossiping板上問卦，「餐點外送員 月薪第二個月破16萬」，就有網友看到後，回文直呼「X北！每次這種文都我朋友多賺，或是一些鍵盤送餐手」，接著分析外送員的情況。他透露，熊貓的外送員是正職，區域有人數限制，而且要面試，「認真跑，有達標真的可以7-8w/月，但我不熟就不講。」

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▲Foodpanda外送員是正職。（示意圖／記者姜國輝攝）

接著是UberEATS的部分（以下簡稱UE），他說UE是兼職，沒有人數限制，所以基本上有手有腳、有合法的車就可以跑外送，但這也是素質參差不齊的原因，外加暑假到了，很多大學生也出來賺外快，「先講結論，如果你是有正職想多賺的，歡迎你！如果你是把這當正職的，嗯……加油。」

接著他貼出自己跑外送賺到的薪水明細，說他離職後在等新工作時，是隨便跑賺到的，「看起來很多吧？其實是當週我現金單都接到800多元的，但我實際一單只能賺60-70，所以多的要刷回給UE」。他指出，UE平均一單賺60-80元（看距離），因為要算取餐+等餐+送餐，基本上1小時平均3單，能跑到4單算很好，而且還可能發生店家接了單還沒做、客人忘記有點餐等等。

至於外送員工作能否月入10萬，他直說「可以，雙北可以」，透露因為雙北每天都有趟次獎勵跟騎士獎勵，只要拚到就真的做的到，「但那是你禮拜一～日每天在外跑10-11小時換來的，每天風吹日曬雨淋還有冒著被三寶衝撞的危險，值得嗎？說真的，不如去幹麥X勞……」

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