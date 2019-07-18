長輩反對住月子中心！她卡關急求助　網提2點解套：沒人敢說話

▲坐月子示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

月子中心有專業人員負責三餐、幫忙顧小孩，還有新手媽媽課程可以上，對許多女性來說，是產後的休息天堂，不過似乎也有不少長輩認為沒有必要花這麼多錢。一名女網友日前就為此和家人產生爭執，網友們則是點出2大關鍵，建議她「自己的人生自己決定」。

一名女網友在論壇「mobile01」上分享自己的煩惱，她表示最近因為「要不要去月子中心」和爸媽起了點小爭執，原來傳統的父母覺得沒有很必要去，加上還要花一筆錢很浪費。她表示，曾聽聞一些友人的家人很開明，甚至有婆婆願意出錢把媳婦送去月子中心，讓她心生羨慕，一方面卻又無奈。

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原PO表示，自己都已經找好適合的月子中心了，但就卡在爸媽這關，詢問網友們，如果遇到長輩反對的情況，都是怎麼溝通的。

對此，有網友提出很重要的2個關鍵點，一個是出錢的人，一個是是否有後盾。一名男網友回應說，首先要先知道小孩出生後，爸媽是否願意在坐月子期間幫忙，「我指的是長時間一直顧著他，包含餵奶、換尿布、洗澡還要安撫哭鬧。」

▲月子中心有專業人員分擔媽媽辛勞，幫助新手媽媽進入狀況。（圖／CFP）

他表示在自己的小孩出生前，他們就和爸媽溝通過，也知道爸媽無法協助，所以就有正當理由住月子中心。他也表示，長輩不阻止的話已經省心很多了，如果要幫忙負擔費用真的是可遇不可求，自己覺得有需要就自己花錢，「小孩是帶來歡樂的，不要讓他變成你們與家人吵架的原因。」

其他人則是認同「出錢者才有資格決定」，「我妹要去月子中心沒人敢說話，因為全額她自己出」、「不是你爸媽出錢，我不懂是在有什麼意見的，是覺得這些錢都要給他們還是？」、「很多傳統家長都只看眼前，沒有考慮長遠，自己的人生自己決定吧」、「住月子中心雖然開心一個月，後面就是惡夢的開始，但妳也好好休息一個月了」。

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