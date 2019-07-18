月薪22K「30%都拿去繳租房」！4成陸畢業生壓力大...需靠父母金援

▲4成應屆畢業生將月薪30%都拿去繳房租。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

諸葛找房聯合華夏時報近日發布《2019年畢業季租房大數據報告》，內容指出，多數畢業生今年都留在學校所在地工作，而且過半數月薪都不足5000元（台幣約2.2萬元），加上生活負擔重，30%的收入都拿去繳房租，因此必須靠父母金援才能過生活。

據數據顯示，有將近7成的學生畢業後會選擇留在老家或學校附近工作；其中北京、上海、天津、武漢、西安、南京、廣州、杭州、成都等經濟發達的城市，最具吸引力，雖然二線城市的競爭越趨激烈，但一線城市仍然較受青睞。此外，將近8成的畢業生在租房之前，就已經找到正式的工作或實習的地點。

數據指出，畢業生租房的租金水平相對較低，大部分人所選擇的價格集中在5000元以下（台幣約2.2萬元）；月租金在2000元以下（台幣約9000元）的則佔7成以上；而有6%的畢業生選擇合租，月租金達到5000元以上（台幣約2.2萬元），多在一線城市工作生活。

▲超過一半的畢業生月薪不到5000元（台幣約2.2萬元）。（示意圖／pixabay）

此外，畢業生在租房時，所要考慮的主要因素為工作收入。報告顯示，畢業生希望月薪在6000元以上（台幣約2.7萬元），不過實際上，月薪不到5000元（台幣約2.2萬元）的畢業生多達一半以上。

現在的畢業生生活壓力大，有近4成的人將月薪的30%都拿去繳房租。中國青少年研究會等機構近日發布《2019大學畢業生租住數據報告》，內容顯示，應屆大學畢業生普遍存在租房壓力，能依靠自己的薪水來源支付的佔比為65%，而且他們對租金敏感度較強；反之，近4成畢業生的租房都需要靠父母來支援。