台日觀光再進一步！　台鐵推「JR四國版三支線周遊券」

▲台日今上午在JR四國松山站互贈車票。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

長榮航空18日直飛日本松山，勢必能帶動台日觀光客成長，台鐵局再推JR四國版三支線周遊券，交通部黃玉霖次長在日本松山站親自贈送，作為台灣民眾對四國民眾的邀約，以二地同名的松山為起站，前來台灣體驗最富風情、最具人情味的小鎮之旅，進而認識台灣、喜歡台灣。

台鐵2013年10月13日與日本JR四國松山站締結為期二年半姐妹站協議，雙方建立良好情誼及互動，2016年2月25日除續結永久性姐妹站協議外，並提升交流層次及內容，促成台鐵局與JR四國同時簽署友好鐵路協議。

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台灣與日本四國地區除原有桃園－高松（香川縣）定期航線外，長榮航空於今年7月18日再新增桃園－松山（愛媛縣）定期航線，大幅增加二地往來便利性。台鐵表示，為配合交通部與觀光局推展鐵道觀光旅遊，同時紀念台鐵局與JR四國友誼邁入第3年，台鐵局特地推出JR四國版限地限量三支線週遊券。

三支線包括平溪線、內灣線、集集線等搭乘，周遊券則可在5日內可無限次數使用。台鐵局表示，未來仍將利用環島路網特性，持續推展鐵道觀光旅遊，以多元化策略吸引本國籍與外籍遊客利用鐵路，旅遊台灣。

▲台鐵局推出JR四國版三支線週遊券行銷鐵道觀光。