旅行就像閱讀一本書！　營隊創意新招「火車車廂變寫作教室」

▲台鐵表示，坐在列車內除了欣賞沿線風光外，最適合在車廂空間「閱讀」。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

一年一度的「2019全國巡迴文藝營」今日在台北車站大廳揭幕，已經有6年歷史的文藝營是由聯經出版公司、《聯合文學》雜誌金鼎獎團隊打造，持續與台鐵局合作，更推出文學區間車紀念車票，只有搭上此班文學直達列車，才能獲得入站車票。台鐵表示，有人說旅行就像是閱讀一本書一樣，搭車時最適合做的事就是閱讀，因此火車和閱讀一直以來都密不可分。

台鐵局運務處處長張錦松致詞時說道，很高興台鐵今年持續與宜蘭縣政府、佛光大學合作和聯經出版社共同合作，將整輛列車變成文學區間車，車廂內處處皆是有溫度且深度的面對面文學和文化促談，載著約300名，含導師、學員和工作人員前往宜蘭參加3天2夜的文藝營。

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張錦松表示，台鐵宜蘭線山海風景、風光明媚，路線前段緊鄰基隆河谷，坐在列車上可看見自然悠閒的景觀，像是湍急的溪水與河中散佈的石頭，令人心曠神怡；宜蘭線則是行經多個著名車站，包括深受國內外旅客喜歡的平溪、深澳線起始點的瑞芳站、全台唯一無道路可抵達之三貂嶺車站、全台位置最東端的石城車站、地理位置正對龜山島而得名的龜山島站。

▲2019全國巡迴文藝營今天開跑。

「旅行就像是閱讀一本書一樣」張錦松說，火車和閱讀一直是密不可分，因此坐在列車內除了欣賞沿線風光外，最適合在車廂空間內所做的活動就是「閱讀」，偶而抬頭看看窗外風景稍做休息，因此台鐵自2014年起，便開始配合交通部政策大力推廣「漂書運動」，至今已設置了52個漂書站。

由聯經出版公司、《聯合文學》雜誌金鼎獎團隊打造的全國最大文藝營隊「2019全國巡迴文藝營」，今年夏天將繼續停駐於宜蘭佛光大學。從2013年開始，文藝營持續在宜蘭舉辦，廣受全國學員及藝文界老師好評。今夏，300位文學種籽將再次前進宜蘭縣佛光大學，一同飆寫屬於新世代的文字風貌。

聯經出版公司表示，此次文藝營邀請到最堅強的師資陣容，包含黃金作家李昂、台灣中生代小說家郭強生、六年級暢銷女作家劉梓潔、恆溫系作家林達陽、溫柔詩人宋尚緯、新銳導演蘇文聖、劇場導演葉志偉及生活中的歷史學家胡川安等，以車廂為教室，透過列車導讀引發學員對於事物的觀察、深入文學的內在世界，在列車中激發想像，狂飆出屬於這個世代的文學作品。

聯經出版指出，營隊共分為8組，除了原本極受歡迎的小說組、散文組、新詩組、戲劇組及電影組外，今年首創的「黃金組」，將邀請跨世代作家教大家完整地書寫出自己的生命，從回憶過往到人生自傳，用一首詩、一部小說述說屬於這個世代的傳奇故事，也將首次籌畫「歷史工作坊」，結合文青與知青，共同齊聚在蘭陽平原，啟動一場夏日的文史盛典，期待激出不一樣的花火。