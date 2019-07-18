臉書直播「我要當鄭捷」！男松山車站詭笑亮刀　今依預備殺人罪起訴

▲高姓男子3月間搭火車亮刀稱「要當鄭捷」，被台鐵員工與民眾合力制伏。（圖為資料照／讀者提供）

記者劉昌松／台北報導

桃園高姓男子為了呼籲政府設立「協助自殺」機構，3月間搭火車時亮刀並用臉書直播高喊「我要當下一個鄭捷」，所幸松山車站台鐵人員與見義勇為的民眾聯手壓制，才沒有釀成大禍。台北地檢署偵查後，18日依預備殺人、恐嚇公眾等罪起訴高男。

高男（28歲）在案發前便在臉書發文預告，「我決定好了，學『鄭捷犯案』，我的目的是把『心』交給『撒旦惡魔』」，其中更多次提及2014年由鄭捷所犯下的台北捷運隨機殺人事件。

▲高男曾直播自己亮刀過程。（圖為資料照／翻攝自Facebook）

3月27日中午，高男從桃園搭乘台鐵1162班次火車北上，快到松山車站時，突然拿出15公分長的水果刀並開啟臉書直播，邊笑邊走地說「我要當下一個鄭捷」，1名女乘客被嚇到奔出車廂，高男也跟著下車。

當時車廂上的台鐵員工立刻通報，隨後松山站胡姓及張姓員工趕抵月台，與高男在樓梯口對峙，並與見義勇為的民眾合力，撲倒高男並奪下刀子，壓制等待鐵路警察到場逮捕高男。

高男被檢察官聲押獲准後，在看守所服藥，情緒較為穩定後，才透露模仿鄭捷的目的，是要吸引政府注意、設立「協助自殺」的機構。檢察官調查後，將高男依法起訴外，並協調家屬自費前往醫院進行精神鑑定。

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