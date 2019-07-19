藍營陷整合焦慮找連戰求救？　韓國瑜證實「連戰很樂意促成黨內團結」

▲韓國瑜證實連戰很樂意促成黨內團結 。（圖／記者林敬旻攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統民調中勝出，接著要面對的關卡，就是如何整合藍營。外傳韓國瑜在民調公布記者會當天結束後，除了立刻拜會朱立倫，也趕緊向連戰請益，希望連戰出面幫忙整合各方勢力，對此，韓國瑜透過書面證實「連前主席很樂意促成黨內團結」，至於黨內的整合協調，目前也正逐步進行中。

韓國瑜15日向高市府請假，特地北上迎接民調勝選結果，而他想要角逐總統大位，首要關卡就是得趕緊整合之前因初選互相廝殺的藍營內部；韓國瑜當天一開完記者會，就先拜訪朱立倫，接著馬不停蹄前往連戰辦公室，外傳韓就是希望藉由連戰，來整合王金平、郭台銘兩大勢力。

▲韓國瑜受訪只談市政，國政議題皆以書面回應。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜18日受訪時被問到此事，僅回答「謝謝，今天只回答市政問題」，謹守之前承諾的「親自談市政、國政用書面回應」；記者19日再進一步詢問，韓國瑜才透過書面證實「連前主席很樂意促成黨內團結」，書面文字提到，連戰是國民黨有歷史高度的領導人，所以黨內初選過關，第一時間當然要去拜會請益，「至於黨內的整合協調，目前也正逐步進行中」。

據了解，韓國瑜和王金平已經連絡上、並約好日後飯局，但郭台銘那頭電話卻沒接，媒體人黃暐瀚就在節目上透露，韓國瑜已經傳簡訊給郭台銘：「台銘大學長，我是國瑜，剛剛打電話您沒接到，我趕快找時間來跟你拜會」，看得出韓國瑜希望能夠盡早整合藍營，才有籌碼對抗已經整合完畢的蔡英文，和來勢洶洶的柯文哲。

▲媒體人揭露韓國瑜第一時間傳簡訊給郭台銘尋求整合。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

韓國瑜書面回應全文：

連前主席是國民黨有歷史高度的領導人，所以韓國瑜黨內初選過關，第一時間當然要去拜會請益，而連前主席也很樂意促成黨內團結，韓國瑜非常感謝。至於黨內的整合協調，正逐步進行中，感謝各界的關心。