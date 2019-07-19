　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營陷整合焦慮找連戰求救？　韓國瑜證實「連戰很樂意促成黨內團結」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前副總統連戰、國民黨主席吳敦義出席「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典 。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜證實連戰很樂意促成黨內團結 。（圖／記者林敬旻攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統民調中勝出，接著要面對的關卡，就是如何整合藍營。外傳韓國瑜在民調公布記者會當天結束後，除了立刻拜會朱立倫，也趕緊向連戰請益，希望連戰出面幫忙整合各方勢力，對此，韓國瑜透過書面證實「連前主席很樂意促成黨內團結」，至於黨內的整合協調，目前也正逐步進行中。

韓國瑜15日向高市府請假，特地北上迎接民調勝選結果，而他想要角逐總統大位，首要關卡就是得趕緊整合之前因初選互相廝殺的藍營內部；韓國瑜當天一開完記者會，就先拜訪朱立倫，接著馬不停蹄前往連戰辦公室，外傳韓就是希望藉由連戰，來整合王金平、郭台銘兩大勢力。

▲▼0719韓國瑜市長在接待外賓後接受聯訪。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜受訪只談市政，國政議題皆以書面回應。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜18日受訪時被問到此事，僅回答「謝謝，今天只回答市政問題」，謹守之前承諾的「親自談市政、國政用書面回應」；記者19日再進一步詢問，韓國瑜才透過書面證實「連前主席很樂意促成黨內團結」，書面文字提到，連戰是國民黨有歷史高度的領導人，所以黨內初選過關，第一時間當然要去拜會請益，「至於黨內的整合協調，目前也正逐步進行中」。

據了解，韓國瑜和王金平已經連絡上、並約好日後飯局，但郭台銘那頭電話卻沒接，媒體人黃暐瀚就在節目上透露，韓國瑜已經傳簡訊給郭台銘：「台銘大學長，我是國瑜，剛剛打電話您沒接到，我趕快找時間來跟你拜會」，看得出韓國瑜希望能夠盡早整合藍營，才有籌碼對抗已經整合完畢的蔡英文，和來勢洶洶的柯文哲。

▲▼韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

▲媒體人揭露韓國瑜第一時間傳簡訊給郭台銘尋求整合。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

韓國瑜書面回應全文：

連前主席是國民黨有歷史高度的領導人，所以韓國瑜黨內初選過關，第一時間當然要去拜會請益，而連前主席也很樂意促成黨內團結，韓國瑜非常感謝。至於黨內的整合協調，正逐步進行中，感謝各界的關心。

ET快訊
王瞳透視婚紗露「渾圓半球」　一轉身美背裸到股溝
eMoving電動機車「iE125」上市！10分鐘快充對決G
房間比亂葬崗還亂！鄧紫棋床照首曝…秒崩壞　素顏激似滴妹
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹

關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020大選,國民黨,連戰,郭台銘,王金平

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

原來是Selina！王金平變臉「好漂亮」　禿頭變長髮、嘴唇好粉嫩　

藍營陷整合焦慮找連戰求救？　韓國瑜證實「連戰很樂意促成黨內團結」

柯文哲酸「草包、菜包真糟糕」　柯幕僚：天亮了、獅子醒了

安定力量赴黃國昌服務處抗議　民進黨已禮讓「為何還不敢表態？」

韓國瑜初選大勝後急傳簡訊　29字內容曝光「台銘大學長…」

北市府4年無一級首長貪污被訴　柯文哲：真的是雪崩式下跌

影／遭菊市府轟「黑心」　韓國瑜2年砸6千萬清淤：都是良心工程

郭台銘團隊部分任務結束重整中　幕僚澄清：至今從未要脫黨參選

政府不准兩岸宗教交流？內政部：假消息！9成許可沒刁難

影／高市府近期改組傳陳雄文進小內閣　韓國瑜：調整人事勢在必行

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

原來是Selina！王金平變臉「好漂亮」　禿頭變長髮、嘴唇好粉嫩　

藍營陷整合焦慮找連戰求救？　韓國瑜證實「連戰很樂意促成黨內團結」

柯文哲酸「草包、菜包真糟糕」　柯幕僚：天亮了、獅子醒了

安定力量赴黃國昌服務處抗議　民進黨已禮讓「為何還不敢表態？」

韓國瑜初選大勝後急傳簡訊　29字內容曝光「台銘大學長…」

北市府4年無一級首長貪污被訴　柯文哲：真的是雪崩式下跌

影／遭菊市府轟「黑心」　韓國瑜2年砸6千萬清淤：都是良心工程

郭台銘團隊部分任務結束重整中　幕僚澄清：至今從未要脫黨參選

政府不准兩岸宗教交流？內政部：假消息！9成許可沒刁難

影／高市府近期改組傳陳雄文進小內閣　韓國瑜：調整人事勢在必行

【奧斯塔羅】單身不是罪，但卻好孤單！測你最近有機會認識好對象嗎？

被問是否揪男友做雙人瑜珈？王麗雅霸氣號召百人沙灘做瑜伽

西南風持續增強！高屏、台東防超大豪雨　一張圖看雨怎麼下

網購10大熱銷美食榜　霸主義式米披薩半年狂賣近3萬片

打臉擊落無人機　伊朗副外長：「擔心」美國誤打自己人

跟小王在鋼琴上熱吻被老公撞見！林逸欣被封「地表最強前妻」

從座位飛撲車頂…印度校車遭小巴撞翻　車內畫面曝光「乘客大位移」

世界不動產組織首迎台灣客 高雄建經協會入列

福建要推更多惠台政策　正研究台胞社保、醫保同等待遇

聖上被小剷屎官劫走　恐懼臉開掌花求救：總有刁民想害朕

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

政治熱門新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6..

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

ET總統民調／蔡英文41.2%..

柯P：台灣只有「草包」跟「菜包..

高市府改組　傳陳雄文接替副市長

蔡英文聖露西亞演說　國旗升空後..

黃創夏「挺郭獨立參選」：下架國..

即／韓轟民進黨捨新車開老車：核..

為連任把阿扁關回去？蔡英文：第..

遭蘇揆冷處理　柯P：他再講我就..

孤島共度後半輩子　黃捷秒選：我..

郭台銘幕僚：至今從未要脫黨參選

韓國瑜清淤積暗批前朝　菊市府怒..

北市研考會：郝龍斌調查政黨傾向

更多熱門

相關新聞

原來是Selina！王金平變臉「好漂亮」

最近一款APP「Face App」爆紅，可以隨意把自己變老、便年輕、或者交換性別。前立法院長王金平就在臉書放上自己透過「Face App」後變身的模樣，沒想到女生的樣子居然跟Selina撞臉，笑翻網友。

韓國瑜初選後急傳簡訊　內容曝光「台銘大學長…」

韓國瑜盼重啟核四　環團：口號不能治國

菊市府轟黑心　韓國瑜2年砸6千萬：良心工程

【2020民調】蔡狠、韓穩，柯郭結合最強

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面