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京阿尼大火燒毀原稿！影響新作劇場版上映　京版電車延後合作活動

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▲▼京都動畫《紫羅蘭永恆花園》。（圖／翻攝自Twitter／@Violet_Letter）

▲《紫羅蘭永恆花園》畫風細膩唯美引發關注。（圖／翻攝自Twitter／@Violet_Letter）

記者張方瑀／綜合報導

京都動畫（京都アニメーション）18日遭蓄意縱火，造成內部員工33人死亡，許多手繪原稿付之一炬，多位動畫監督也下落不明。該公司最新動畫作品《紫羅蘭永恆花園》外傳，原訂在今年9月限定播映，劇場版則是在2020年1月10日上映，目前尚未公布停播消息，不過日媒普遍認為，這次的意外可能會讓許多準備上映的作品受到影響。

京都動畫又被動畫迷稱作「京阿尼」，從2003年開始獨立製作動畫後，推出了非常多膾炙人口的優秀作品，2018年首播的《紫羅蘭永恆花園》（ヴァイオレット・エヴァーガーデン）其細膩的繪畫風格，更引發動漫迷熱烈討論。批踢踢希洽板（C Chat）的網友指出，東阿尼的動仕人員（仕上げ）簡直是神人等級，「這部作品的畫面很大一部份要歸功於京阿尼經驗老道的動仕人員，能留住有經驗的人才，才是京阿尼作品能維持穩定水準的關鍵之一。」

不過《產經新聞》指出，原訂在今年9月限定推出的外傳，以及2020年1月10日上映的劇場版，都有可能受到意外影響而延期或取消。火災過後，京都動畫已經在推特宣布，取消原定19日上映的《劇場版 FREE! 男子游泳部 -Road to the World-夢》。

另外，京版電車與京都動畫合作，預定於2019年7月20日開始的「京阪電車×吹響吧！上低音號2019」（京阪電車×響け！ユーフォニアム2019）活動，目前也在官網宣布延期。
 

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關鍵字：京阿尼,京都動畫,京都アニメーション,縱火,動漫,日韓要聞

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