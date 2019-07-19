京阿尼41歲縱火男照片曝光！　癱軟躺地「雙腳燒傷」被員警團團圍住

▲紅衣縱火男照片曝光。（圖／翻攝自日媒「ANNnews」）

記者張靖榕／綜合報導

日本一名41歲男子闖入京都市伏見區的動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション）縱火，造成至少33人死亡，35人輕重傷，犧牲人數是平成（1989年）以來最為慘烈的一次，消息震驚社會。日媒18日晚間曝光嫌犯照片，穿著紅衣、雙腳明顯燒傷的男子躺在地上，被團團圍住的員警們問話。

根據《全日本新聞網》（ANNnews）公布來自關東地區嫌犯的照片，男子的雙腿和腳背明顯燒傷，左手臂也有火燒痕跡，其中以右小腿最嚴重，牛仔褲管邊緣也燒焦。

▲▼ 日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／路透）

據京都府警方說明，該名41歲縱火男從1樓闖入，持塑膠容器裝汽油，一邊喊「去死吧」一邊用打火機引爆，火勢猛烈吞噬3層樓，惡火燒了將近5小時，出動49台消防車才逐漸撲滅。現場也發現縱火嫌犯遺留的數把刀刃。

京都消防局最新發表內容，死亡人數增至33人，其中包括20名女性、12名男性，還有1人性別不明，目前還有5人生死未卜。另外36人受傷，其中10人傷勢嚴重。

▲全球聲援京阿尼，發起「#prayforkyoani」活動。（圖／翻攝自推特）

日媒《產經新聞》報導，京都動畫社長八田英明坦言，透露數年前就一直收到「去死」的死亡威脅郵件，「不知道和這次事件是否有關，正在和律師討論。」他也憤怒表示，「訴諸暴力的方式很不應該，令人憤怒，害這麼多背負著日本動畫使命的人喪命，我不能忍受！」

火災發生後，動畫迷與業界人士紛紛在網路上表達關心之意，網友紛紛在推特發起「為京阿尼祈福」，粉絲更將此形容為「動漫國殤日」。美國動畫發行公司Sentai Filmworks也為此發起「Help KyoAni Heal」籌資活動，希望能幫助京都動畫度過難關，不到一天時間就已募得超過75萬美元（約新台幣2300萬元）善款。