全球動漫迷哀悼！美動畫公司募款破3千萬　蘋果CEO庫克：很心痛

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PrayForKyoani！Sentai Filmworks替京阿尼募款　蘋果庫克發文

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▲▼日本京都動畫（又稱京阿尼）遭惡意縱火，網友祈福。（圖／翻攝自微博）

▲「bilibili番劇」微博PO祈福照。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導

日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）昨日遭惡意縱火，74名員工內有33人喪生，35人受輕重傷，讓許多動漫迷感到相當難過，形容是「動漫界最黑暗的一天」。全球網友都紛紛在社群媒體以「#PrayForKyoani」表達哀悼之意，美國動畫公司更在網站上募款，希望協助盡速復原。

京阿尼工作室付之一炬，後續的營運狀況恐怕也將陷入危機。美國動畫公司「Sentai Filmworks」在募款網站gofundme上建立了頁面，名為「幫助京阿尼復原」，公司負責人萊福德（John Ledford）在網站上寫道，「我們透過多部啟發人心、具影響力與娛樂性的精彩作品認識京阿尼，他們呈現了許多大師級作品，可說是日本國寶，在此募得的款項將給這場悲劇的受害者最直接、最有意義的協助」。

「Sentai Filmworks」也在推特上寫道，「我們的心京阿尼動畫同在」，而這個募款活動短短不到一天內就超過原先的目標，目前已經募得超過100萬美元，且快速增加中，網友留言表示，「京阿尼的作品幫助我度過人生難關，我永遠銘記在心」、「他們的作品美麗又深具啟發性，我為所有人祈禱」、「京阿尼挺住」。

▲▼日本京都動畫（又稱京阿尼）遭惡意縱火，網友祈福。（圖／翻攝自gofundme）

▲「Sentai Filmworks」設立募款頁面。（圖／翻攝自gofundme）

蘋果CEO庫克也在推特上發文寫道，「京阿尼孕育了許多世上最有才華的動畫師和夢想家，而今日這起令人心痛的攻擊是場悲劇，京阿尼的藝術家們用他們的傑作，散播歡樂到全世界、並跨越好幾個世代」。庫克最後用日文寫道，「真心為逝者祈求冥福」（心よりご冥福をお祈りいたします）。

而在推特上，「為京阿尼祈禱」（#PrayForKyoani）成為熱門標籤，來自世界各地的網友都PO出動漫作品圖表達哀悼之意。另外，中國及法國駐日大使館也都在推特上PO文慰問，大陸最大的動漫網站「bilibili」番劇首頁及微博也在昨天以黑白畫面悼念。

▲▼日本京都動畫（又稱京阿尼）遭惡意縱火。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本民眾在京阿尼附近放鮮花祈福。（圖／達志影像／美聯社）

雖然工作室的火勢已經熄滅，但從外觀就可以明顯看出，京阿尼工作室內部損毀嚴重，許多窗戶外都焦黑一片，從昨晚開始就有許多動漫迷到現場哀悼，周邊放滿了鮮花和動漫相關商品。

▲▼日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）。（圖／路透）

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關鍵字：京阿尼,京都動畫,京都アニメーション,縱火,導演,動漫,PrayForKyoani,日韓要聞

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