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王毅談中國對「亞洲」各國外交：坦誠相見、友好協商、真心交朋友

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▲▼王毅。（圖／翻攝忠國外交部官網）

▲王毅。（圖／翻攝忠國外交部官網，下同）

大陸中心／綜合報導

中國國務委員、外交部長王毅18日在北京向亞洲各國喊話指出，他們會真心交朋友，儘管有任何矛盾和分歧，但永遠是鄰居，只要真心相交、彼此信任，關係就會獲得保障，「中國好，亞洲也會好；亞洲好，中國會更好。」

王毅出席外交部為亞洲國家駐華使節舉辦的招待會上指出，中國要處理好和鄰國的關係，首先要用「真心交朋友」，再來要「誠心化分歧」，最後是「恆心促合作」。他認為亞洲各國長期交往，難免會出現分歧，正確的相處之道是「坦誠相見，友好協商」。

▲▼王毅。（圖／翻攝忠國外交部官網）

「中國改革開放以來，政府相繼提出與鄰為善、以鄰為伴，堅持睦鄰、安鄰、富鄰的周邊外交方針，極大促進了中國與周邊各國的友好合作，推動中國與周邊國家關係不斷邁上新的台階，構建起緊密的伙伴關係網絡」。此外，王毅還說，「中國好，亞洲也會好；亞洲好，中國會更好。」

他提到，習近平主席提出的共同建設亞洲命運共同體，「應該成為我們共同努力的方向」，然而亞洲各國的共識和最大公約數應是，「高舉多邊主義旗幟，維護國際公平正義，更好發揮聯合國的核心作用，維護好國際法和國際關係基本準則。」

最後，王毅強調，「我們實際上正在成為利益交融、命運與共的共同體。各位使節承擔著促進各自國家與中國關係發展、促進亞洲團結合作的重任。感謝大家付出的心血和做出的貢獻，希望大家繼續為此發揮積極作用。」

▲▼王毅。（圖／翻攝忠國外交部官網）

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