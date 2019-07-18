習近平指示地方人大　強調黨的領導、人民當家作主

▲7月18日，大陸紀念地方人大設立常委會40週年座談會在北京召開。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸地方人大設立常委會40周年，今（18日）於北京召開座談會，中共總書記習近平表示，縣級以上地方人大設常委會，是發展和完善人民代表大會制度的重要舉措。他也進一步強調，地方人大40年來為「堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一」等做出的貢獻。

針對新形勢新任務，習近平也對人大工作提出新的更高要求，包括貫徹落實黨中央大政方針的決策部署，結合地方實際，創造性地做好立法、監督等工作，更好協助經濟社會發展和改革攻堅任務。

▲中共總書記習近平。（圖／ET資料照）

習近平指出，地方人大常委會要自覺接受同級黨委領導，密切同人民群眾的聯繫，更好發揮人大代表作用，接地氣、察民情、聚民智，用法治保障人民權益、增進民生福祉。要加強自身建設，提高依法履職能力和水平，增強工作整體實效。

大陸地方人大設立常委會40週年座談會今天在北京召開，中共中央政治局常委栗戰書出席，中共中央政治局委員王晨則傳達習近平的指示、主持座談會。

習近平說，40年來，地方人大及其常委會堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，履職盡責，開拓進取，為地方改革發展穩定工作作出了重要貢獻。

栗戰書也重申，要堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一。他說，要進一步增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面落實黨中央重大決策部署，堅持以人民為中心，增進人民福祉。

按大陸法律規定，鄉（或鎮）、縣（或縣級市）、市轄區人大代表由選民直接選舉產生。鄉、縣、區級以上的地方各級人大代表，比如市人大代表，由下一級人大代表間接選舉產生。

而省、市的地方人大依照職權，可在不牴觸憲法、法律、行政法規前提下，制定和頒布地方性法規，鄉鎮人大則除執行外，亦可在職權範圍內通過和發布決議；至於縣級以上地方設各級人大常委會，可討論、決定本行政區域內各方面工作的重大事項，和監督本級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令和決議等。