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習近平考察內蒙古籲團結：像石榴籽一樣緊緊抱在一起

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▲習近平考察內蒙古。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平考察內蒙古。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平近日在內蒙古考察，並指導開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，這是這項教育啟動以來，習近平首次考察地方。期間習近平視察了當地的自然資源、少數民族、社區建設、大學教育和軍事單位，「實現中華民族偉大復興，一個民族也不能少。」

《人民日報》17日報導，習近平表示，「民族區域自治制度是我國的基本政治制度，要認真總結民族區域自治的理論和實踐經驗，堅持和完善這一制度，促進民族團結融合，促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。」

習近平指出，面對國際格局加速演變，「要保持經濟持續健康發展和社會大局穩定，必須把思想和行動統一到黨中央對形勢的判斷和決策部署上來，堅定不移把自己的事情辦好。」

▲習近平考察內蒙古。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平在赤峰市和基層幹部群眾代表座談。（圖／翻攝自《新華社》）

習近平強調，「內蒙古是我國民族區域自治制度的發源地，具有民族團結的光榮傳統。要高舉各民族大團結旗幟，全面貫徹黨的民族政策，深化民族團結進步教育，踐行守望相助理念，鑄牢中華民族共同體意識，把各族人民緊緊團結在黨的周圍，共同守衛祖國邊疆。」

根據百度百科介紹，「不忘初心、牢記使命」主題教育是習近平於2017年10月18日在十九大報告中正式提出，其根本的任務包括「團結帶領全國各族人民為實現偉大夢想共同奮鬥」、「錘煉忠誠乾凈擔當的政治品格」和「深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想」。

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關鍵字：習近平,內蒙古

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