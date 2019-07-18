雲科大加入台科、屏科合併！學生將破3萬2千人　拚史上最大併校

▲台科大、屏科大、雲科大3校校長齊聚，共同宣布將進行3校合併。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳韻如／屏東報導

台灣科技大學與屏東科技大學6月傳出併校消息，沒想到18日再傳出雲林科技大學也要「參一咖」，3校校長齊聚屏科大，共同宣布將進行3校合併，且合併成功後，將會是台灣史上規模最大的大學合併案，而學生人數也將突破3萬2千人，超越台大成為最多學生的大學。

台科大和屏科大合併消息震驚高教，而目前2校也組成了合校小組進行交流。17日2校團隊也在屏科大進行2天1夜的雙邊交流共識營，但令人意外的是雲科大校長楊能舒也帶隊前往，吸引眾人目光。

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3校校長也在18日上午11時，正式對外宣布3校將推動合校消息，且教育部也知情，並樂觀其成，而此合併案，也將成為台灣史上第一件跨越北、中、南的大專院校合併案。

▲台科大、屏科大、雲科大3校校長齊聚，共同宣布將進行3校合併。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台科大校長廖慶榮接受訪問時表示，先前在與屏科大談合併事宜時，就已埋下伏筆，希望有合適的學校一同加入合併，讓學校更具量體規模，在國際上也會更具能見度與競爭力，於是便邀請了雲科大加入，一起打造台灣「旗艦級」的科技大學。

雲科大校長楊能舒也表示，3所學校各有特色，併校後必能擦出新火花，因此非常樂見3校合併，回校後也將盡速成立合校小組。屏科大校長戴昌賢也提到，加入雲科大後，希望能夠達到1＋1＋1＞4的效果，而合校成功後，也希望能成為高教合併的新模式及新典範。

未來3校若合併成功，學生人數將會突破3萬2千多人，也將超越台大成為全台第一，而老師人數也多達1200多位，僅次於台大，超越清大及交大。至於校名，3校校長皆表示還要再做討論，但原則上代表台灣的「台灣科技大學」不會拿掉。

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