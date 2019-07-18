女胸前背嫩嬰...狠男轉身「猛巴頭」！兒科醫怒：恐腦出血奪命　網氣炸肉搜

▲網友目擊一對男女當街毆打嬰兒，嚇得錄影PO網求助。（圖／翻攝臉書協心臨時粉絲團）

突發中心／綜合報導

近日來虐童、虐嬰事件層出不窮，儘管法律已祭出嚴懲，但仍無法有效遏止這樣的事件發生。然而，17日晚間又有民眾目擊，一對男女當街毆打嬰兒，嚇得趕緊PO網求助。

透過畫面可以看到，一對男女站在路邊準備騎車離開，而仔細一看，女子身上還背了一名嬰兒，且正在餵奶，一旁男子轉身後竟是不斷朝出手朝嬰兒身上猛打，甚至猛K嬰兒的頭，而一旁女子卻無動於衷，完全沒有出聲制止，讓目擊民眾見狀嚇傻，趕緊拍下影片PO上網，並同時報警處理。

▲男子不斷朝嬰兒身上猛打，甚至還朝他頭部狂K，而一旁女子卻完全沒有出聲制止。（圖／翻攝臉書協心臨時粉絲團）

台灣兒科醫學會常務理事林應然醫師看了畫面後表示，男子這樣的舉動恐會對造成嬰兒腦震盪或是腦出血，嚴重甚至會致命。林應然醫師還表示，除了生理上的影響，嬰兒的心理層面也可能出現恐懼不安，未來還可能會對人產生不信任感，造成他不敢接觸人群，而出現封閉自我的現象。林應然醫師也氣憤表示，面對手無縛雞之力的嬰兒，男子竟下這樣的重手，著實讓人看了又氣又心疼。

這段畫面一曝光，不少網友也氣炸，紛紛留言痛罵，「一直巴嬰兒的頭，是有病是不是」、「不愛孩子。真的不要生。孩子是無辜的 是來疼的不是來打的！」、「男的是畜生，媽媽也是病的不輕，要是我老公這樣打一下我就踹爆他」。

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