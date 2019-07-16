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「我要當壞人」14歲少年見勇警殉職！口出狂言嚇壞媽...理由曝光震驚全網

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▲▼李承翰告別式。（圖／記者翁伊森攝）

▲李承翰的離開震驚社會，然而卻有國中生因此想當壞人，而早熟理由一出重擊了所有人。（圖／記者翁伊森攝）

突發中心／綜合報導

鐵路勇警殉職的消息引起社會關注，一名14歲國中生看了相關報導後，竟脫口「我以後要當壞人」，嚇壞在一旁的母親，而他繼續說道，「好人都會被壞人殺掉啊！而且法律有保護過好人嗎？」此話一出，也讓媽媽陷入沉思，「我們的社會、法律到底怎麼了？」

孩子的媽媽在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，16日陪同孩子複診時，他突然說出「我以後要當壞人」，當下原PO嚇壞以為自己聽錯，於是重複確認，但孩子仍面不改色的說了那句話，原PO接著問，「為什麼要當壞人？當好人不好嗎？」

然而，孩子接下來說出的話也讓原PO頓時語塞，孩子說，「當好人有什麼好？好人都會被壞人殺掉啊！而且法律有保護過好人嗎？」原PO當下立刻要孩子不要胡說，但他仍堅持說完，「我有說錯嗎？妳沒看到電視上那位鐵路警察嗎？他被殺了，被殺死了！兇手呢？事後說有憂鬱症，說什麼家庭不好過等等的話，媽，妳信不信，到最後他一定只會被關起來而已。」

▲▼ 殉職鐵路警李承翰告別式。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 鐵路警李承翰殉職，而引發的社會問題也不得不讓人省思。（圖／記者翁伊森翻攝）

語畢，原PO依舊想制止兒子的言論，回了句「你夠了」，但兒子堅持自己沒說錯，「反正到後面又有人權團體出來說話，然後律師再提一下他有病，就會沒事了不是嗎？大不了被關嘛？最後就是好人一直被殺，然後那些犯人被關一關後就可以被放出來了，不是一直都這樣嗎？他帶刀耶，帶刀上火車殺了人耶，而且對方還是警察，他殺了警察耶...」。

兒子堅持己見的模樣，再加上2人又是在公共場所，原PO忍不住內心怒火大聲阻止，「你閉嘴，我不想再聽了！畢竟是在公共場所，我們不要談論這個話題。」沒想到兒子聽完竟沒有停止，反而冷笑回應，大人總是逃避，要孩子不要發表意見，「最後又愛靠北社會沒有公平正義等等的這種屁話。什麼話都是妳們在說的！」

返家後，兒子的話語深深迴盪在原PO腦海哩，她不禁陷入沉思，「我們的社會到底怎麼了？我們的法律到底怎麼了？這一些社會案件，到底給了我的孩子什麼衝擊？又給了他們什麼樣的思考？」

原PO繼續說道，「有人願意探討這個問題嗎？檢辦單位或法官願意重視這個問題嗎？有人在意我們國家才剛失去一個年輕又正義的警察嗎？有人關心過那個家庭剛失去一個孩子嗎？我的孩子才國中啊！這個國家，這個社會，到底給了我們下一代什麼樣的觀念？法律到底是保障好人還是壞人的？這個...連我現在都不清楚了！」

文章一出，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言，「你孩子很真，且陳述事實重點清楚明白，針針見血，只是咱大人不想不敢面對現實事實而已。」、「孩子已經看到了現實的殘酷，接下來父母親要幫助他走正確的道路」、「實話不中聽，我覺得孩子說的沒錯啊...」

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關鍵字：李承翰,壞人,法律,保障,好人

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