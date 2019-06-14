快訊／維多利亞家長會緊急聲明　畢業典禮「臨時改地點」到劍湖山！

▲韓國瑜去年上任後，和妻子李佳芬受邀參加維多利亞小學運動會。（資料照／記者李忠憲攝）



地方中心／雲林報導

高雄市長韓國瑜預定15日到雲林，參加他創辦的維多利亞雙語中小學畢業典禮，會場在雲科大大禮堂舉辦，接著到斗六造勢，但因雲科大學生發起「反送中」座談，校方14日緊急發出聲明，指家長會考量避免造成雲科大師生困擾及複雜化，並維護學生、家長進出安全，下午決定臨時變更畢典會場到劍湖山渡假飯店舉行。

維多利亞雙語中小學家長會14日晚間透過校方緊急發布新聞稿，指半年多前就已經決定畢業典禮時間、地點，後來因斗六人文公園有大型集會，雲科大校園也另有團體辦活動，為了避免造成雲科大師生困擾及複雜化，維護學生、家長進出順暢安全，才決定改地點至劍湖山渡假大飯店。

▲徐正文質疑有心人刻意利用反送中活動「黑韓」。（圖／翻攝雲科大打工專區、徐正文臉書）



家長會並指出，有團體得知畢典更改地點後，甚至研議辦理活動地點也要隨之更動，且聽聞有有心人是要到場聚眾鬧事，家長會提出嚴正抗議，呼籲有心人勿前往騷擾師生、家長單純聚會，若遭受不當騷擾，校方也一定會報警依法處理，絕不寬貸。

雲科大學生14 日發起活動，有教授要在15日下午1至6時在校門廣場舉辦「反送中」戶外哲學課，一度傳出要路過韓國瑜所在的維多利亞畢業典禮，後來又傳出有網友籌謀「丟雞蛋」行動。因雲科大和會場僅一路之隔，校方及家長會得知後，緊急更改地點避免造成困擾，雲林警方也呼籲活動團體互相尊重，不要有任何挑釁行為。

▼維多利亞家長會緊急聲明「畢典改到劍湖山」：若遭騷擾絕不寬貸。（圖／維多利亞學校）

