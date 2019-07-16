高教人才外流？台大前代校長受聘香港城大　台科大：正常流動

▲台大前代理校長郭大維被挖角至香港城市大學擔任工學院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台大前代理校長郭大維獲聘香港城市大學工學院院長，擔任李兆基資訊工程講座教授及校長資深顧問。對此，台大回應，有關香港城市大學借調郭大維教授一事依，教育部「教師借調處理原則」和本校「專任教師借調處理要點」辦理借調，期間從108年 8月1日至111年7月31日止。

香港城市大學校長郭位今（16日）出席日月光文教基金會、中國土木水利工程學會與台灣營建研究院共同主辦的「能源講座」，針對政府所推動的新能源法，進行「360度分析台灣能源環保」演講，但對於郭大維借調到城市大學一事，主辦單位拒絕媒體採訪。

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▲對於郭大維借調到香港城市大學一事， 台灣科技大學校長廖慶榮表示，這是正常流動。（圖／記者崔至雲攝）

出席該活動的台灣科技大學校長廖慶榮對此回應，有老師被挖去其他學校，這是正常的流動，「我覺得沒有什麼關係」，而且現在是少數、零星的，不是大規模，如果是百分之10、20，台灣高教就要擔心了。對於台灣高教人才被延攬，而教育部推動玉山計畫延攬國外人才，廖慶榮回應，從國外延攬人才，對台灣教育確實有些幫助，但是此計畫也相對會忽略台灣原本的老師。

關於香港城市大學借調台大資訊工程學系郭大維一事，台大校方回應，是依教育部「教師借調處理原則」和本校「專任教師借調處理要點」辦理，借調期間自108年 8月1日至111年7月31日止。

另外，有關借調期限，台大也說，借調要點和教育部借調處理原則，大致相同，每次借調以4年為限，借調期間合計不得超過8年，不同之處在於教育部規定「期滿歸建得再行借調」、本校規定「借調期滿歸建滿二年後，得再行借調。但情形特殊，經專案核准者，不在此限。」