不讓無照無人機飛行三寶充斥　屏科大開無人機考照培訓班

▲屏東科技大學10日開辦高中職教師暑期研習營「無人機考照培訓班」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學為推展高教深耕與高職教育無縫接軌，強化教職人員增進專業技能提升教學品質，規劃辦理高中職教師暑期研習營「無人機考照培訓班」活動，於10日在綜合大樓3樓博雅講堂舉行開幕儀式。

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▲▼張政雄授課講解、客家文化產業研究所鄭春發所長示範無人機操作。

研習內容包括2020年的「無人飛行載具認證考試」相關科目，分為航空氣象類別學科、四面懸停、四向飛行、八字飛行等術科。

參與研習單位有屏東女中、屏東高中、屏北高中、屏榮高中、陸興高中、美和中學、中山大附中、旗山農工、新營高中、新營高工、東勢高工等，並邀請了台灣福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄授課，他希望這次研習培養出最新一代的飛行高手。

羅希哲副校長表示，期盼學員能透過此次培訓課程，獲得更多飛行無人載具的專業知識，也期許每位學員都能順利完成無人機證照的培訓。」客家文化產業研究所鄭春發所長則說:辦理無人機考照培訓班目的，主要是無人機已普遍發展成大家所熟悉的休閒運動，針對南部地區高中職教師藉由此次開班培訓的方式，培養出一區高中職無人機之種子教師，也力行推展無人機教育的層面。

空拍機近幾年已逐漸普及，政府為加強管理及提升人民對於空域使用權與飛航安全觀念，交通部民航局已於2018年4月公布修訂民用航空法相關規定，公司行號、法人或學術研究單位，都需要取得無人載具飛行證照的認證。若未通過公部門專業公平的認證而取得飛行駕照，未來空中將充滿著無照駕駛的三寶飛手。

屏科大說，飛行無人載具不只需要更多航空專業知識，在操作上更是亟需實地演練，且配合不同的機型有不同的證照，目前分2公斤以下、2公斤-15公斤，以及15公斤以上等項目，該校作為科技農業方面的領航員，使用無人載具作為研發利器已相當成熟，加上廣闊的校地提供良好的飛行訓練的場域，是辦理「無人機考照培訓班」活動最佳首選。