看守所澡堂滑倒！閨密門崔順實「額頭縫28針」　獄中掛心朴槿惠健康

▲ 崔順實正等待上告判決結果。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓2016年「閨密門」干政醜聞目前進入上告程序，現年63歲的被告崔順實18日被爆，日前在看守所洗澡時不慎摔倒，額頭縫了28針。此外，儘管身體狀況欠佳，崔順實還是相當掛心前總統朴槿惠的健康。

《中央日報》18日援引相關人士說法獨家報導，崔順實6月在首爾東部看守所的澡堂裡滑倒，額頭撞上澡堂設施尖銳的角材，緊急送往附近醫院動手術、縫了28針，傷口位置從兩眉之間往上延伸至頭頂。

相關人士說明，由於崔順實在看守所中很少走動、運動量降低，下半身無力，才會不慎跌倒。據悉，崔順實目前在看守所內被單獨監禁，每天有30分鐘可以散步、稍做運動，活動量非常低。

法務部人士指出，雖然看守所內也有治療儀器，由於崔順實臉部受傷，必須進行縫合，才會移送附近醫院；手術後則回到看守所內接受後續治療。

崔順實此前閨密干政案二審被判20年有期徒刑及200億韓元（約新台幣5.3億元）罰金，目前正和朴槿惠及51歲的三星電子副會長李在鎔一同等待大法院全院庭審宣布判決結果。大法院6月20日第6輪審判後，暫定結束上告審理程序。外界猜測，全院庭審會在8月中舉行。