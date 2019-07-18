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影／動漫國殤日！京阿尼遭縱火「原稿燒成人間煉獄」　2樓10多人躺地不會動…

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記者林瑩真／編譯

日本知名動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日上午遭一名41歲男子縱火，消防人員進入工作室搶救時，2樓躺了超過10名員工，幾乎都是心肺停止的狀態，宛如人間煉獄。新聞曝光後，許多日本動漫迷也在推特PO文，紛紛直呼這是「動漫國殤日」。

綜合日媒報導，「京都動畫」位於京都伏見區的3層樓第一工作室遭縱火，41歲男子疑似不滿作品，一邊碎念著「去死」、「盜竊作品的傢伙」等，接著怨恨的潑灑易燃液體，並放火燒工作室，引發連連爆炸聲。

▲▼ 日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／達志影像／美聯社）

▲京阿尼遭人縱火，粉絲不捨。（圖／達志影像／美聯社）

縱火案造成近40名員工輕重傷，更可怕的是，當警消人員進入工作室2樓時，一群員工根本來不及逃離，全都躺在地板上動也不動，呈現心肺停止的狀態。另外還有20多名員工下落不明。

縱火的41歲男子也因為受傷被送往醫院，之後向警方承認是自己縱的火，警方也確實找到縱火器具及數把刀具，目前警方正在偵訊男子，希望查清縱火動機。

不過消息曝光後，大批動漫粉絲在網路哀號，直呼是「動漫界國殤日」。網友說，京阿尼是少數良心動畫公司，從不外包業務，嚴格要求公司動畫師手工畫出原稿，曾經創作出《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》等人氣作品，如今恐怕全被燒光。

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關鍵字：日本,京都動畫,京阿尼,縱火,動漫界國殤日,日韓要聞

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