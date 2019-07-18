丹娜絲10級風北上！沖繩先島群島暴雨警報　高知縣3700人避難

▲日本氣象廳指出，沖繩地區受丹娜絲影響，恐怕部分地區會淹水。（圖／123RF）

記者林瑩真／編譯

輕颱丹娜絲（日稱：台風5號）今晨8時位於東北東方約330公里海面上，以每小時27公里速度向北進行，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東半部海面。丹娜絲不只對台灣造成威脅，日本氣象廳也發布警報，沖繩地區要警戒大浪、強風及海嘯。

據《Okinawa Times》報導，日本氣象廳指出，丹娜絲持續北上，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。

丹娜絲將會在18日午後至傍晚期間，最為靠近沖繩的先島群島，因此沖繩地區及先島群島要注意強風外，還預計有每小時50毫米的暴雨，並根據颱風方向出現警報級大雨，直到20日丹娜絲從東海北上後才會緩解。

截至19日上午6時，氣象廳預計沖繩地區在24小時內將有200毫米降雨，先島群島為120毫米。

▲日本氣象廳預測輕颱丹娜絲的路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

除了沖繩地區及先島群島，西日本到東日本也可能受丹娜絲影響，不排除有大雨機率，各地區要特別防範土石災害及淹水、河水暴漲可能。

目前高知縣宿毛市從午後開始下起大雨，一個小時內已降下120毫米，直逼災害等級；黑潮町佐賀也有84毫米的猛烈降雨。當局已經對3709人、1773戶人家提出避難勸告，同時發表等級4警戒情報。