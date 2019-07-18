　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丹娜絲10級風北上！沖繩先島群島暴雨警報　高知縣3700人避難

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼淹水示意圖。（圖／123RF）

▲日本氣象廳指出，沖繩地區受丹娜絲影響，恐怕部分地區會淹水。（圖／123RF）

記者林瑩真／編譯

輕颱丹娜絲（日稱：台風5號）今晨8時位於東北東方約330公里海面上，以每小時27公里速度向北進行，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東半部海面。丹娜絲不只對台灣造成威脅，日本氣象廳也發布警報，沖繩地區要警戒大浪、強風及海嘯。

據《Okinawa Times》報導，日本氣象廳指出，丹娜絲持續北上，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。

丹娜絲將會在18日午後至傍晚期間，最為靠近沖繩的先島群島，因此沖繩地區及先島群島要注意強風外，還預計有每小時50毫米的暴雨，並根據颱風方向出現警報級大雨，直到20日丹娜絲從東海北上後才會緩解。

截至19日上午6時，氣象廳預計沖繩地區在24小時內將有200毫米降雨，先島群島為120毫米。

▲▼日本預測輕颱丹娜絲的路徑。（圖／日本氣象廳）

▲日本氣象廳預測輕颱丹娜絲的路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

除了沖繩地區及先島群島，西日本到東日本也可能受丹娜絲影響，不排除有大雨機率，各地區要特別防範土石災害及淹水、河水暴漲可能。

目前高知縣宿毛市從午後開始下起大雨，一個小時內已降下120毫米，直逼災害等級；黑潮町佐賀也有84毫米的猛烈降雨。當局已經對3709人、1773戶人家提出避難勸告，同時發表等級4警戒情報。

ET快訊
「買可樂」什麼意思？《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆
網聊3個月！留學哥「吊嘎躺床照」Man爆　她南下見本人..崩
戀上21歲嫩妹偷生3子！人夫攤牌正宮後崩潰...砸9千萬慘當

關鍵字：丹娜絲,颱風,日本,沖繩,先島群島,暴雨,警報,強風,海嘯,避難,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

京阿尼遭縱火「12人心肺停止、近40傷」　41歲男疑不滿結局碎念：去死！

月亮杯低廉可重複使用10年　研究：安全且不易外漏

回家驚見「上百隻蟹」爬滿窗戶+草地　網笑：我看到免費海鮮盛宴

時速98公里！鐵道迷搭火車「窗邊探頭」被撞死　企業遭罰千萬

抗議家用瓦斯短缺！少年臉中52發橡膠彈...「16發卡眼睛」慘失明

遭吊臂纜繩拖住！建築工人「撞開護欄」慘墜8樓斃命

丹娜絲10級風北上！沖繩先島群島暴雨警報　高知縣3700人避難

獨居老翁按時繳房租...房東上門驚見「11年乾屍」！

影／火辣姊站橋上「解放牛仔褲頭」　脫到徹底45m高跳下…整條路塞車圍觀

登月漏網鏡頭曝光！太空人彎腰走路慘變「跳breaking」

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

京阿尼遭縱火「12人心肺停止、近40傷」　41歲男疑不滿結局碎念：去死！

月亮杯低廉可重複使用10年　研究：安全且不易外漏

回家驚見「上百隻蟹」爬滿窗戶+草地　網笑：我看到免費海鮮盛宴

時速98公里！鐵道迷搭火車「窗邊探頭」被撞死　企業遭罰千萬

抗議家用瓦斯短缺！少年臉中52發橡膠彈...「16發卡眼睛」慘失明

遭吊臂纜繩拖住！建築工人「撞開護欄」慘墜8樓斃命

丹娜絲10級風北上！沖繩先島群島暴雨警報　高知縣3700人避難

獨居老翁按時繳房租...房東上門驚見「11年乾屍」！

影／火辣姊站橋上「解放牛仔褲頭」　脫到徹底45m高跳下…整條路塞車圍觀

登月漏網鏡頭曝光！太空人彎腰走路慘變「跳breaking」

梅雨季易染腸胃炎！愛吃冰、生食...慘遭「4細菌侵襲」狂吐瀉

京阿尼遭縱火「12人心肺停止、近40傷」　41歲男疑不滿結局碎念：去死！

快訊／柯文哲連嗆「不要臉」　蘇貞昌不在意：我在崗位把工作做好

網揪「收工照亮點」狂嗆：真有錢！　丫頭「直球回應」高EQ被讚爆

贈票╱作陣來軋車《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森飆出新境界！

2019年成大五連霸企業最愛　最佳大學名列第二

陳浩瑋成第3位登港超台足球員　東方龍獅主帥看好速度進球實力

請懂行朋友看房！他疑惑「房價％數當紅包？」　網狠打臉：盤子

月亮杯低廉可重複使用10年　研究：安全且不易外漏

田馥甄第5張個人專輯籌備中！　「一張照片」露餡進度

國際熱門新聞

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

男屍突張眼想喝水！復活後再次死..

機場員工調電扇　遭電擊張嘴慘死

曾作《涼宮春日》　「京阿尼」遭..

警突襲洛杉磯豪宅　搜出破千把槍

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後..

陸女吃生蠔小腿發黑潰爛！

前柔道冠軍失蹤2天　山坡發現遺..

老公想發洩求歡生產完2月人妻　..

北極熱浪　最北定居點高溫飆21..

毒梟矮子末日　古茲曼判終身監禁

老翁變乾屍　房東嚇：他都有繳房..

原告拒作證　撤銷凱文史貝西告訴

火辣姊站橋上脫到徹底　45m高..

更多熱門

相關新聞

南高屏15縣市豪、大雨特報來了

輕颱丹娜絲目前位於台北東南東方約270公里海面上，以每小時26公里速度，持續向北進行，氣象局估晚間將解除海警。受到颱風外圍環流影響，氣象局針對南高屏等15縣市發布豪、大雨特報，下午開始要注意瞬間大雨發生。至於南海低壓未來將稍增強，明天在系統影響下，中南部、花東地區要留意大雨或豪雨雨勢。

和男友吵架　她把男嬰丟下樓

颱風擦邊球　月光海音樂會18日場照常舉行

曾作《涼宮春日》　「京阿尼」遭縱火

丹娜絲增強18日海陸空交通懶人包

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 蕭亞軒 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面