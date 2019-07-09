11元電信方案！上網1GB用完「剩128KB」能幹嘛　網驚曝超夠用：還能導航

▲電信業者推出11元方案，吸引諸多討論。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

最近有電信業者推出11元的方案，主打1GB上網免費，而且免綁約，吸引許多民眾關注。一名網友就提到這個方案，忍不住發問「128KB能幹嘛」，說1GB免費上網後，剩下128kbps的網速，「要拿來辦給老媽或老爸的，要考慮一下他們真的適合嗎？」而這個方案到底能不能用的話題，意外吸引網友討論。

該間電信網路門市歡慶導入超商新型態合作模式滿周年，為回饋消費者支持，特別推出「11不綁約方案」，限量5000名，月付只要11元，即可享上網吃到飽，網內、網外及市話均一價1元／分的優惠通話方案。

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一名網友就在《Mobile01》發問「128KB能幹嘛……」，只出這個方案，1G後就只剩128kbps網速，如果想辦給爸爸或媽媽的人，可能要考慮一下是否合適，「現在老人家都會用LINE了，甚至都用LINE來打免費電話，128kbps可能通話都成問題」，與其要辦這個方案的門號給老人家，不如選擇99元的方案，網速還有1MB。

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▲網友好奇發問「128KB能做什麼？」（示意圖／記者李佳蓉攝）

看到貼文後，有人相當認同，「128K只有line文字，其它都卡頓，加個30$又是一條活龍，其實也不貴。在乎速度，還有88方案，3GB全速（超過128K），也是選擇之一」、「11元128kb？要是我就辦99元吃到飽（1MB），還可傳LINE長輩圖，我試過還可看YOUTUBE非HD的！另外，送50分鐘通話費！所以99元才是好用！」

但也有網友說，「不是每個父母都要跟親友LINE貼圖、傳影片、交流的，我爸不會上網，我媽沒朋友，家裡又有wifi，1G很夠他們用」、「128Kbps最好是沒法通話，網路語音通話大約32~64Kbps就夠了，就能順暢通話，更何況是128，若是文字訊息、LINE通話128Kbps綽綽有餘，要看影片就不夠。」

一名自稱使用11元方案半年的網友則現身說法，「128kbps 除了可以定位追蹤，還可以用你說的line講電話、發圖，還可以下載台灣收音機app來收聽廣播，甚至可以開youtube聽歌或是看影片！」認為要真實體驗看看才知道，其實真的算超值。

還有人分析，「128Kbps可以Google導航（google map一分鐘約需1MB流量，1MB/(60s*8)=2Kbps）；Line應用，傳早安圖（Line傳圖預設會壓縮至200KB，即傳一張早安圖要200KB*8/128kbps=12.5秒鐘），語音通話及文字溝通；FB瀏覽（關閉影片自動播放），無影音的文字圖片新聞瀏覽。」

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