快訊／丹娜絲增強！低壓可能變熱帶低壓今晚起影響　氣象局：南部朋友注意

▲最新一報丹娜絲颱風警報單。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，今天（18日）丹娜絲颱風最靠近台灣，各地有斷斷續續降雨，注意海面上風浪增強，且沿海可能有強陣風。她也提醒，菲律賓西方海面低壓今有機會增強成熱帶性低氣壓，今晚到周五影響台灣，至於影響程度和強度還要再觀察，南部朋友要特別注意。

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▲▼氣象局召開記者會，由簡任技正伍婉華說明丹娜絲颱風最新動態。（圖／記者徐斌慎攝）

▼今受丹娜絲環流影響，全台有雨。（圖／氣象局）

氣象局觀測，丹娜絲今晨8時中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約330公里海面上，以每小時27公里速度向北進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

氣象局表示，丹娜絲過去3小時強度略為增強，目前中心在鵝鑾鼻東北東方海面，持續向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東半部海面，對巴士海峽、台灣東半部海面及台灣北部海面構成威脅。

伍婉華表示，菲律賓西方海面的低壓今白天環境有利於發展，有機會增強變熱帶性低氣壓，但今晚到周五進入的環境相對不理想；不過，今晚到周五北上影響台灣，至於影響程度和強度還要再觀察。她也提醒南部朋友要特別注意。

▼最新一報丹娜絲路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

氣象局持續對15縣市發布豪大雨特報，颱風外圍環流影響，今嘉義以南地區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區及雲林以北山區亦有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，南海氣壓水氣不少，預估比丹娜絲颱風的環流還多，水氣今晚將慢慢北抬，周五一整天中南部和花東有局部大雨或豪雨；周六雨勢緩和，但中南部還是容易下雨；周日起改以西南風影響、清晨短暫陣雨為主。

豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣

大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨，且午後中南部和花東山區可能有局部大雨或豪雨。（圖／氣象局）

▼目前台灣附近有一個丹娜絲颱風，南海還有一個低氣壓發展中，將接連影響台灣天氣。（圖／氣象局）