一大團紫白色強對流胞「就在台灣門邊」　鄭明典緊張：在路上肯定淹水

▲鄭明典說，蘭嶼被強對流胞命中，要小心。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局副局長鄭明典貼出紅外線雲圖表示，「就在台灣門邊，面對季風低壓，我們真的會緊張」，對流胞如果在路上發展肯定會淹水。天氣風險公司則表示，不排除南海熱帶擾動在過程中減弱，變成丹娜絲颱風的「菜尾」，僅引進西南季風。

氣象局觀測，丹娜絲今晨8時中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約330公里海面上，以每小時27公里速度向北進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

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氣象局表示，丹娜絲過去3小時強度略為增強，目前中心在鵝鑾鼻東北東方海面，持續向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東半部海面，對巴士海峽、台灣東半部海面及台灣北部海面構成威脅。

▼丹娜絲颱風持續北上，南海低壓則發展中。（圖／氣象局）

氣象局持續對15縣市發布豪大雨特報，颱風外圍環流影響，今嘉義以南地區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區及雲林以北山區亦有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。

豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣

大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣

鄭明典在臉書貼出紅外線雲圖，只見一大團紫白色對流胞在台灣東南部外海。他說，「就在台灣門邊，面對季風低壓，我們真的會緊張！現在對流主要在海面上，只有蘭嶼、綠島受到這群對流胞的影響。看這些對流胞的降雨能力，在路上發展的話，那肯定會淹水，太強又太持續了！持續關注後續發展。」他稍早也說，蘭嶼被強對流胞命中，要小心。

▼天氣風險說，不排除南海擾動在北上過程中減弱，變成丹娜絲颱風的「菜尾」，僅引進西南季風。（圖／翻攝天氣風險臉書）

「天氣風險 WeatherRisk」在臉書發文，整理出最新4點天氣動態：

1、丹娜絲颱風正從台灣東方加速北上，最快在深夜可能就解除海上颱風警報。



2、今天受到颱風外圍環流影響，北部、東半部有間歇性雨勢，忽晴忽雨，午後各地山區有午後大雷雨發生的機會，請留意，還有不要去海邊！



3、南方熱帶擾動91W今天會慢慢北上，在今天深夜到周五清晨可能進入南台灣陸地；不過，它行經的海面「發展條件」不太好，不排除在過程中減弱，變成丹娜絲颱風的「菜尾」，僅引進西南季風。



4、周五、周六兩天受西南季風影響，南台灣留意持續性降雨，累積雨量可能不少，各地山區也有午後雷陣雨。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，南海低壓水氣不少，預估比丹娜絲颱風的環流還多，水氣今晚將慢慢北抬，周五一整天中南部和花東有局部大雨或豪雨；周六雨勢緩和，但中南部還是容易下雨；周日起改以西南風影響、清晨短暫陣雨為主。