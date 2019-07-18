丹娜絲增強！75航次取消　18日海陸空交通懶人包

▲丹娜絲分身！明北上恐引進西南風 吳德榮：南台灣嚴防「致災性降雨」（圖／中央氣象局）

生活中心／綜合報導



中央氣象局簡任技正伍婉華表示，今天（18日）丹娜絲颱風最靠近台灣，各地有斷斷續續降雨，注意海面上風浪增強，且沿海可能有強陣風。她也提醒，菲律賓西方海面低壓今有機會增強成熱帶性低氣壓。在交通異動方面，受到颱風路徑及外圍環流影響，航港局在10點時已通報18日13航線，計75航次停航；民航局則表示，截至10點為止，國內航線取消96架次，兩岸及國際航線取消2架次。

船運

1.本日(7月18日)共有13航線，計75航次停航 :

（1）基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

（2）基隆-廈門：全部停航(1航次)。

（3）臺北-平潭：全部停航(2航次)。

（4）南竿-東引：全部停航(1航次)。

（5）臺中-平潭：全部停航(2航次)。

（6）高雄-馬公：全部停航(1航次)。

（7）布袋-馬公：部分停航(開航5航次、停航2航次)。

（8）東港-小琉球：部分停航(開航4航次、停航34航次)。

（9）鹽埔-小琉球：全部停航(2航次)。

（10）大鵬灣-小琉球：全部停航(4航次)。

（11）富岡-綠島：全部停航(10航次)。

（12）富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)。

（13）後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。

空運

1.受丹娜絲颱風影響，截至1000止，今日國內航線(台東、蘭嶼、綠島)取消96架次，兩岸暨國際航線取消2架次。

