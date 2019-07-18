丹娜絲快閃衝日韓「午後雨勢增大」　南高屏15縣市豪、大雨特報來了

▲丹娜絲颱風持續向北往日韓方向前進，但午後全台15縣市要留意豪、大雨發生。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱丹娜絲目前位於台北東南東方約270公里海面上，以每小時26公里速度，持續向北進行，氣象局估晚間將解除海警。受到颱風外圍環流影響，氣象局針對南高屏等15縣市發布豪、大雨特報，下午開始要注意瞬間大雨發生。至於南海低壓未來將稍增強，明天在系統影響下，中南部、花東地區要留意大雨或豪雨雨勢。

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▲受到颱風外圍環流影響，下午雨勢增大，嘉義以南東半部及雲林以北山區發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局簡正伍婉華表示，氣象局持續發布丹娜絲海警，今天是颱風離台灣最近的時候，受到外圍環流影響，氣象局已針對嘉義以南、東半部及雲林以北山區等縣市發布豪、大雨特報，下午之後雨勢就會增大，提醒民眾多加留意瞬間大雨。

▲南海低壓未來有稍增強趨勢，周五起影響中南部及花東地區。（圖／中央氣象局）

另外，在菲律賓西方海面的低氣壓，目前中心還在南海，今晚到明天會慢慢北上影響天氣，短時間之內將稍微增強，但由於未來環境不利發展，是否會增強成熱帶性低氣壓還需觀察。

周五在大低壓帶影響下，將持續提供中南部及花東暖濕水氣，東南部、東部及中南部地區持續有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨發生。