南海低壓恐成「納莉颱風」帶豪大雨來？美模擬經過南部北上　氣象局回應了

▲根據美國GEFS系集模式最新模擬，不排除南海低壓從台灣西南部經過，再從東部外海一路北上。（圖／翻攝tropicaltidbit）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕提醒，位於南海的低壓持續發展中，有機會變成熱帶性低氣壓，至於成颱機率則不高。根據最新美國模式模擬，低壓恐從台灣西南部經過，再從東部外海北上；對此，他回應，低壓中心很難抓，路徑不是很明確，但不管中心在哪，今晚起受到它的水氣影響都會開始下雨。若該低壓成颱，將是今年第6號颱風百合（Nari），而該名前身為2001年重創台灣的「納莉」。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，該低氣壓水氣不少，預估比丹娜絲颱風的環流還多，水氣今晚將慢慢北抬，周五一整天中南部和花東有局部大雨或豪雨；周六雨勢緩和，但中南部還是容易下雨；周日起改以西南風影響、清晨短暫陣雨為主。

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▲▼劉沛滕提醒，南海低壓水氣比丹娜絲環流還多。（圖／氣象局）

根據美國GEFS系集模式最新模擬，南海低壓不排除從台灣西南部經過，再從東邊外海一路北上。對此，劉沛滕回應，目前預估低壓往北走到台灣海峽南部或南部陸地，因沒有很明顯的中心，中心非常難抓，路徑不是很明確，但不管中心在哪，今晚起都有降雨情形，要注意對流雲系碰到台灣陸地造成的較大降雨。

若該低壓成颱，將是今年第6號颱風百合（Nari，南韓提供，百合花），而該名前身為2001年重創台灣的「納莉」。有些造成特別嚴重災害的颱風或因其他原因，世界氣象組織颱風委員會成員都可申請，將該名稱從命名表中刪除；但因台灣並非成員，無法提出除名要求，因此氣象局將Nari的「音譯」改成「意譯」，因此從「納莉」變成「百合」。

其他被除名的颱風例如2005年時的「龍王」（ Longwang）、2013年的「海燕」（Haiyan）或是2016年的「莫蘭蒂」（Meranti），都是因為破壞力巨大而被除名。

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨，且午後中南部和花東山區可能有局部大雨或豪雨。（圖／氣象局）

豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▼氣象局對15縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局）