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比丹娜絲水氣更多！低壓今晚起影響3地區防豪大雨　9張圖看各地風雨時程

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天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲一張圖看南海低壓影響各地風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕提醒，位於南海的低壓持續發展中，有機會變成熱帶性低氣壓，預估水氣比丹娜絲颱風環流還要多，今晚起水氣逐漸北抬，周五一整天中南部和花東地區有局部大雨或豪雨。民間氣象愛好者則製作9張圖表，讓各地民眾了解丹娜絲颱風和低壓影響的風雨時程，並表示一旦低壓中心進入台灣海峽，風向轉為西南風後，「中南部風雨將急遽增強。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書社團發文說，過去一天，丹娜絲和東邊低壓90W進行整合，颱風中心位置明顯向東大幅調整，雖太平洋高壓依舊給予偏北北西的導引氣流，但預期未來颱風本體很難再偏至台灣陸地。

請繼續往下閱讀...

▼目前台灣附近有一個丹娜絲颱風，南海還有一個低氣壓發展中，將接連影響台灣天氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

文中提到，南海低壓91W短時間的整合期不會有太大移動，等到今低壓帶連同丹娜絲往北移後，91W也會朝北接近台灣西南部海面，預期今、周五進入台灣海峽機率高，但實際中心離台灣陸地的遠近還要觀察。

PO文說，當前衛星掃描91W已分析出接近輕度颱風的風速，但環境僅為尚可，增強幅度不會太大，預期將以熱帶低壓、輕颱下限進入台灣海峽；在今晚進入台灣西南外海前，各地感受不大，但一旦中心進入海峽，風向轉為西南風後，中南部風雨將急遽增強。

PO文表示，整體而言，低壓愈往北走，風雨愈往北擴，同時需要觀察低壓中心離陸地遠近，甚或是否登陸，若增為輕颱或離陸地較近，風雨感受可能更大。

▼氣象局對15縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨，且午後中南部和花東山區可能有局部大雨或豪雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

中央氣象局今晨5時半對15縣市發布豪大雨特報，颱風外圍環流影響，今嘉義以南地區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區及雲林以北山區亦有局部大雨發生的機率。

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氣象局觀測，丹娜絲今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東方約320公里海面上，以每小時28公里速度向北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，丹娜絲速度滿快的，預估今會從台灣東南邊海面跑到東北邊海面，因暴風圈影響東部外海，全台要注意長浪發生；預估今午夜前後有機會解除海上警報，之後颱風將撲向日本、韓國，往日本九州前進。

▼劉沛滕提醒，預估南海低壓的水氣比丹娜絲環流還要多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局觀測，丹娜絲今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東方約320公里海面上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局估丹娜絲撲向日韓。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，菲律賓西方海面的低氣壓水氣不少，預估比丹娜絲的環流還多，且有持續發展趨勢，可能增強成熱帶性低氣壓，至於是否成颱的機率不大，預估從台灣海峽北上。

劉沛滕說，低壓水氣今晚將慢慢北抬，周五一整天中南部和花東有局部大雨或豪雨；周六雨勢緩和，但中南部還是容易下雨；周日起以西南風影響、清晨短暫陣雨為主。

▼南海低壓和丹娜絲颱風影響北北基風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼南海低壓和丹娜絲颱風影響桃竹苗風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼南海低壓和丹娜絲颱風影響中台灣風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼南海低壓和丹娜絲颱風影響南高屏風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼南海低壓和丹娜絲颱風影響宜蘭風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼南海低壓和丹娜絲颱風影響花蓮風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼南海低壓和丹娜絲颱風影響台東風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼南海低壓和丹娜絲颱風影響外島風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,丹娜絲颱風

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