解放軍計畫登東山島舉行「兩棲操演」　軍迷目擊：05式兩棲突擊車出動了！

▲有軍迷目擊05式兩棲突擊車以高鐵運輸經過杭州。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

中共國防部近日發布公告，解放軍將在近日於東南沿海等海空域組織演習。根據我方情資指出，共軍計畫登上福建最南部接近廣東省的東山島，並展開兩棲登陸操演。有大陸軍迷在當地高鐵車廂上，目擊05式兩棲突擊車以高鐵運輸經過杭州；軍情界判斷，如果此事屬實，此次登陸演習規模不可小覷。

綜合陸媒報導，依照目擊網友提供的資訊可知，解放軍第一集團軍兩棲機械化部隊已經出動，包括配備105公厘炮的05式兩棲突擊車都將參與演習。我方官員則指，共軍舉行兩棲登陸操演，動用部隊是駐浙江的第七十二集團軍，預計在颱風遠離、海象好轉後就會展開。

▼解放軍近日將展開兩棲操演。（圖／CFP）

消息人士透露，在東南沿海舉行例行性演習並不特別，特別的反而是中共國防部主動對外通報演習事件，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。據目前已知情報，共軍這次調動部隊的規模，還沒有超越例行性演習的跡象；不過，操演規模大小，都能依據政治需要來擴大或者縮減。

我國防部表示，「充分掌握台海動態，捍衛國家及區域和平。針對媒體報導『解放軍近日軍演，中共主動公布』乙節，國防部認為這是共軍部隊例行性、計畫性的訓練項目，國軍運用聯合情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊軍事活動。中共利用釋放『軍演』訊息，企圖對我民心士氣造成影響，無助於區域和平穩定。國軍戮力戰訓本務、精實戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，并忠實扮演區域和平維護者的角色，籲請國人放心。」

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