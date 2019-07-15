5大軍種全參與！解放軍預告「東南沿海大規模演習」　陸媒爆：有針對性

▲解放軍確定在近日舉行大規模演習。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

中共國防部昨（14）日主動發布公告，「解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習，此次演習是根據今年全軍年度計劃作出的例行性安排。」大陸官媒《環球時報》分析，此事是由國防部親自對外通報，顯然是大事情，很可能5大軍種全都出動。

報導指出，消息人士透露，在東南沿海舉行例行性演習並不特別，特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」；另外，在先前的公開報導中可以得知，解放軍2014年、2016年、2018年夏季期間，都有在東南沿海舉行例行性演習，這些演習多是由媒體率先做出報導，然後官方再進行回應。

不過這次的例行性安排演習，中共國防部卻鄭重地主動發布消息，顯然是在為此次演習可能產生的轟動效應做出鋪陳。其次， 這條消息的主語是中國人民解放軍，這意味著陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種有很大機率悉數參演，很可能是一次高級別、大規模的聯合演習。

報導也引述一位相關人士說法，這次的表述方法肯定不是由某軍種牽頭、其他軍種參與的模式，而是由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心組織的一次演習。

他也說，「提高聯合作戰能力是2015年開啟的軍隊改革的重大目標。在今年八一建軍節到來之際，由戰區或者更高的機關組織一次多軍種聯合演習可以更好地檢驗部隊在指揮、作戰、訓練和保障等方面的最新成果；這次演習也能夠更好地檢驗解放軍挫敗一切分裂活動、維護國家主權和領土完整的能力。」

該人士也稱，這條消息沒有公布演習時間，只有說是「近日」，恰恰說明這次演習隨時都可以進行，這更好地體現出實戰性，體現了解放軍召之即來、來之能戰、 戰之能勝的強軍目標；另一方面也是對社會公眾的提醒，告知大家近日在相關海空域可能會對漁民的正常作業，空中的航班造成影響。

最後，以往中共國防部在回應媒體報導中會提及，「不針對任何特定目標，不必過度聯想解讀」，但此次發布中卻少了這些句子，很可能是表明「此次演習有一些特定目標，甚至不排除針對特定目標進行一些特定戰法、戰術的演練」。