同日清晨斃命…母女詭異陳屍不同街頭　知情人：已被追殺多日

▲母女同日命喪街頭。（圖／翻攝自《紅星新聞》）



記者鄭思楠／綜合報導

湖南省寧鄉市近日一對母女同日詭異命喪街頭！46歲母親和22歲女兒17日清晨在不同街頭被一名短褲男子持刀捅殺，都當場身亡。有網友透露，這對母女已經被恐怖兇嫌追殺好幾天了，之前一直躲在旅館裡，沒想到還是遭受不測。目前警方已經將王姓男嫌逮捕，正在進行案件偵辦及後續處置工作。

據《紅星新聞》報導，網傳影片顯示，一位身穿黃上衣、牛仔長褲的女子當天上午7點左右正走在街頭，突然被一位男子持刀狂捅，當時她遭受突然襲擊後倒地不起，但依舊拼命反抗暴徒，但不久後還是倒在血泊中身亡。殺完人後，兇嫌迅速逃離現場。

另外一段影片顯示，這名男子也是用同樣方法，跪地狂捅一名已經倒地不起的白衣女子，全程兇殘至極，沒有絲毫手軟。兩段影片中，都有不少群眾在附近目睹全過程。

據網友爆料，這對母女在同一間公司工作。還有知情人透露，賀姓母親遇害之前，發現女兒突然失聯，相當著急。還有網友透露，「兇嫌在殺害這對母子後，想自殺，但沒有成功。」

當地公安局當天11點27分發佈通報確認上述傳言，並透露出「兇嫌和賀女有情感糾葛」。

▲▼知情人稱，兩人已被追殺多日。（圖／翻攝自《紅星新聞》）