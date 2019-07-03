4狗圍攻撕咬！母肉身護女被「咬斷動脈」　主人一旁冷漠觀看

▲肉身護女，杭州母親被烈犬撕咬倒血泊。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市一對母女近日在社區頂樓被4條家犬圍攻。媽媽為了保護女兒，推女兒出了頂樓大門，用肉身擋住，一邊被狗撕咬一邊慘叫「女兒快跑」。這位勇敢的母親最後被狗「咬斷動脈」，倒在血泊中。事後，女兒淚訴，這4條狗都有繫繩子，「狗主人就在幾米遠的地方站著，都不阻止！」

據《蕭山日報》報導，杭州市蕭山區朝陽銀座頂樓6月30日晚間發生了一起狗傷人事件。受傷的母女是這個社區的住戶。楊姓女兒說，「當晚和媽媽兩個人上頂樓收衣服，因為時間比較晚了，所以是打著手電上去的，結果一到頂樓就遭到了4條狗圍攻撕咬。」

回憶起當時的事發經過，楊女表示實在太可怕、令人絕望，「因為頂樓的門沒有辦法關緊，擔心狗把門撞開繼續攻擊，所以媽媽一直用身體抵住門保護我；後來才發現，媽媽被狗嚴重咬傷，流了非常多血。」

從頂樓下來以後，楊女立馬報案。楊女媽媽因傷口失血過多，出現休克症狀，被送醫急救，所幸沒有傷到性命。目前，楊女媽媽還在醫院住院，接受治療。

楊女氣憤表示，到目前為止，狗主人只給了3000元人民幣（約新台幣1.3萬元）的醫藥費，「她說只願意承擔醫藥費，拒絕賠償，還說直接走司法程序。」目前，咬人的狗已經被執行注射死亡。

網友紛紛留言譴責狗主人的行為，「狗奴已成為社會公害」、「麻煩刑拘這種愛狗人士」、「再不理髮限制無繩養狗，就是拿人的生命當兒戲」、「這可以視為謀殺吧」、「這樣的事情屢屢發生，狗主人高高掛起的樣子，難道沒有一點辦法」。

▼母親身體多處受傷。（圖／翻攝自微博）