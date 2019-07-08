手臂10cm撕裂傷！她被黑狗「猛撲狂啃」倒街頭　女兒目睹嚇歪

▲日本女子在上海街頭被黑色大狗猛撲撕咬右手臂。（圖／翻攝自微博／老方有腔調）

大陸中心／綜合報導

寵物犬當街傷人事件再發生，這次是一條被牽著繩的大型狗。一隻黑色大狗近日被主人牽著放風時，突然失控撲向擦肩而過的一對母女，並死死咬住母親的左手臂。受害女子鮮血直流，手臂肌肉組織外翻，甚至露出脂肪，傷口令人觸目驚心。一旁的狗主人見狀一直在拼命拉狗繩，無奈抵不過大狗的力氣，很久才拉開它。

從網友發佈的現場照片可以看到，受傷女子倒在地上，鮮血從手臂流到地上，看起來相當痛苦。一隻黑色大狗被主人牽在不遠處牆邊。入院後，醫生為傷者做了傷口清創，注射破傷風針，並進行各種檢查。據醫生說，「傷者有多個傷口，最大的創面有10公分長的口子，傷情較重。」

事後，受傷女子說，女兒就在一旁，看到事發過程嚇歪，「狗是從右邊過來的，一下子撲上來的，如果我和女兒的位置換一換的話，就可能咬到女兒，還好咬的是我。」

據《澎湃新聞》報導，這條傷人黑狗有狗證，雖然牽繩了但是沒戴嘴套，根據寵物醫院鑒定，是洛威拿犬，屬於「烈性犬」，不能被個人飼養。另外，根據《上海市養犬條例》規定第22條第3項，沒給大型狗戴嘴套的可罰20元至200元人民幣（約新台幣90至900元）。

▼日本女子傷重臥倒上海街頭。（圖／翻攝自微博／老方有腔調）