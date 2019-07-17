輕颱丹娜絲逼近　林佳龍視察桃園機場防颱、防汛整備

▲交通部長林佳龍17日視察桃機防水閘門等防汛整備情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

輕度颱風丹娜絲逼近台灣，交通部長林佳龍17日到桃園國際機場視察防汛防颱整備情形，林佳龍表示，桃機公司應趁颱風來襲當成正式總體檢，包括空側航機調度安置、陸側水電基礎設施等，在發現問題後應及早做好防災準備工作。



▲交通部長林佳龍17日視察桃機排水口與大型抽水機具設置情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

請繼續往下閱讀...

中央氣象局針對輕颱丹娜絲來襲前，17日上午已發布海上陸上颱風警報，桃園國際機場公司則於16日晚間成立緊急應變小組，並於17日中午12時40分提升為一級開設，林佳龍於下午2時25分視察桃園機場防災與防汛整備工作。

林佳龍指出，發布丹娜絲的陸上颱風警報後，所有防汛與防災都必須要到位，所以提前趕到桃機關心防汛與應變準備，聽取桃機簡報以了解機場航廈水電等基礎設施，同時若遇到較大風雨時，桃機在各航空公司間飛機調度、安置等問題也要一併掌握。

桃機公司董事長王明德說明，桃園機場目前裝設數千支CCTV，在防颱期間對於場面各處狀況能即時掌握，尤其是大園區埔心溪水位部分可利用CCTV即時監控，掌握水情資訊；桃機公司總經理林祥生說，桃機相當注重預防性維護，備妥各項防汛物資，包括4550包沙包、66座防水匣門、92台抽水機與62座發電機都已完成整備，航廈屋頂防水作業已完成強化、航站南北路新設抽水站與蓄洪池也完工進行防範性試運轉。



▲交通部長林佳龍17日視察桃機後強調，請桃機公司務必做好防災準備工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍受訪時強調，桃機目前旅客與航機進出量都負荷過重，桃機公司已著手規劃第三航廈與第三跑道工程興建，桃機公司要把握機會化危機為轉機，尤其注意複合式災害，避免災害出現加乘效應，將此次防颱與疏運工作當成總體檢。

【更多新聞】



►法尼挖礦機違法吸金逾6億害女兒輕生 父按鈴控告籲受害者出面

►配合法院查封開鎖開價1500元 鎖匠挨告詐欺取財不起訴

►向館長宣戰！「吃屎哥」騎車衝國道超嗨 警看直播抓人扣車