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獨／「非柯不投」有多少？柯文哲手握80萬鐵桿柯粉力抗韓流

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▲台北市長柯文哲雙城論壇返國。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲與粉絲互動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2020年總統大選動向備受關注，而經過去年九合一選舉一役，證明柯文哲掌握的核心支持者有限，有大量浮動的游離選票。根據柯營幕僚分析，若以1800萬的投票人口下去推估，真正「非柯不投」的柯文哲核心支持者最多約在5%，換算下來約80萬人上下，此部分也是若真的參選總統，缺乏政黨奧援、只憑自身魅力的柯文哲需克服的阻礙。

▲▼韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

「非韓不投」最多、柯粉緊跟　「英粉」弱勢墊底

鐵桿粉絲對於候選人極為重要，但要如何估算鐵粉數量？柯營幕僚指出，透過長期追蹤民調，觀察在柯蔡對決、柯韓對決，或韓柯蔡、郭柯蔡、朱柯蔡等三腳督狀況，交叉比對後會發現有一群粉絲，是只針對特定候選人進行表態（投票），這些粉絲就可歸類為「鐵粉」。

根據柯營分析，「非韓不投」的鐵桿韓粉最多，在7%到10%不等，約135萬到145萬間浮動；而「非柯不投」的柯粉則平均約在5%左右，約80萬。至於蔡英文的部分則是最少，近期反送中、黨內初選加持，才讓「非英不投」的英粉數量高一點，但數字也僅跟柯差不多，實在上所謂「英粉」的數量約只有3%、50萬上下，比柯文哲還要少，很多時間都跟賴清德支持者數量相去不遠。

幕僚指出，觀察蔡英文的民調，很多在「韓柯蔡」、「韓柯賴」狀況下都會同時表態，較傾向是「民進黨的粉絲」而非屬於蔡英文的「英粉」。幕僚分析，韓國瑜掌握最多「非韓不投」的鐵粉，約在7%到10%間浮動；柯文哲大概4%到6%浮動，平均下來約5%。

鐵粉重要但仍訴求理性　柯營不拉「狂粉」

幕僚坦言，沒有政黨加持的柯文哲，在「非柯不投」鐵粉這一塊確實相對弱勢，但現階段也沒有要極力擴展鐵粉的打算。幕僚分析，柯文哲的支持群眾相對較年輕，學經歷也比較好，「要叫這種人變成『非誰不投』甚至變瘋狂粉絲，比較難」，且這也非柯陣營的主打訴求，也與柯文哲本人的選舉理念不合。

▲▼曙光祭活動記者會,Gail,柯文哲市長,學姊黃瀞瑩。（圖／記者季相儒攝）

▲柯文哲近來「打蔡」力道增加。（圖／記者季相儒攝）

白綠合不合都曖昧　柯難接受小英沒決斷力

從近來的發言便可明顯察覺，柯文哲對於蔡英文在執政上有不少歧見，且柯對蔡的執政能力也充滿不信任。幕僚指出，柯文哲認為國家領導人要有決斷力，但從與柯最相關的「白綠分和」問題，蔡英文優柔寡斷的處理方式便讓柯相當不滿，認為「要分、要和講清楚」，不要搞得很曖昧；幕僚觀察，柯認為蔡要證明可以被全國人民信任，但現階段是無法讓人民相信。

至於柯文哲2020參選會不會讓韓國瑜漁翁得利？幕僚坦言，就現階段的局勢來看，韓國瑜不管是PK蔡英文或是柯韓蔡三角督，都是最強、勝率最大的，如果大家真的擔心台灣會被韓國瑜帶向未知的地方，大家應該要坐下來好好談。

幕僚透露，目前藍綠陣營都有人來溝通，就是繼續評估，台灣人民是否真的這麼想要柯文哲出來選？若是真的，柯也不排斥，如果外界都對韓國瑜有很大的不信任感，那柯參選的機會就相對高一點。

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