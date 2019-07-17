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防水閘門、沙包準備好了！林佳龍奔桃機備戰「丹娜絲」

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▲▼交通部長林佳龍奔桃機視察防汛。（圖／記者胡順惠攝）

交通部長林佳龍奔桃機視察防汛。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／桃園機場報導、攝影

第5號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓命名，原意為「經驗」）目前在菲律賓附近海域，氣象局早上11時30分發布海上及陸上警報，周四、周五影響最大，交通部長林佳龍今（17）日特別取消原本行程，改至桃園國際機場視察防汛及應變準備。他說，特別勉勵同仁，雖然這次是輕度颱風，也應該當作一次正式體檢。

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▲▼交通部長林佳龍奔桃機視察防汛。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼桃園機場防水閘門、沙包已經準備好了。

▲▼交通部長林佳龍奔桃機視察防汛。（圖／記者胡順惠攝）

桃園機場日前才因大雷雨淹水，林佳龍特地前往桃園機場視察各項防汛準備工作，關切各項防汛措施，要求機場公司全面巡檢機場排水設施、調度備妥抽水機、沙包、發電機等救災資源，以因應颱風帶來的豪大雨勢。

林佳龍受訪時說，目前已經發布陸上颱風警報，所有防汛跟災害防救都要到位，特別對於機場航廈裡涉及水及電等基礎設施，另外在空側如果有風雨，航空公司應該做好飛機調度等安置工作。

▲▼交通部長林佳龍奔桃機視察防汛。（圖／記者胡順惠攝）

▲林佳龍認為，這次颱風正好可以當成總體檢。

他強調，特別勉勵同仁，雖然這次是輕度颱風，也應該當作一次正式體檢，在發現問題前具體做好防範應變工作，而因為機場出入負荷過重，已經在規劃第三航廈跟第三跑道等基礎設施，請國人體諒，機場公司也要做好災害防救工作。

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關鍵字：丹娜絲,颱風,Danas,林佳龍,桃園機場,防汛

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