影／交部用大數據整合交通平台　林佳龍：台灣迎向智慧化時代

記者胡順惠／台北報導

交通部今（17）日舉辦交通科技產業論壇，希望將數據資料跟產業做整合，由國內外重要數據與資訊產業代表進行合作啟動儀式。交通部長林佳龍說，交通部擁有最多跟人民生活有關的交通資料，把這些作為開放政府的Open Data，可以標準化、智慧化應用。

交通部、系統整合廠商、雲端業者與協會代表共同宣布推動交通數據生態系跨界合作，並由林佳龍、ITS協會、中華電信、遠傳電信、資拓宏宇、微軟、亞馬遜AWS等國內外重要數據與資訊產業代表進行合作啟動儀式，期待藉由政府部門與產業界合作讓台灣人才享受更多資源，開拓眼界，並且與世界無縫接軌。

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▲交通部長林佳龍出席交通科技產業論壇。（圖／記者胡順惠攝，下同）

林佳龍表示，之所以會舉辦大數據論壇，是希望台灣成為智慧國家，通訊、AI、5G等資料是關鍵，這幾年在國發會推動之下，交通部擁有最多跟人民生活有關的交通資料，不管陸海空、鐵公路、電信、郵政、氣象、觀光等，把這些作為開放政府的Open Data，可以標準化、智慧化應用。

林佳龍說，科技運用已有初步成果，路況或道路安全改善及災害防救，也是龐大的商機，結合產學研的力量，讓創新科技的應用，讓台灣成為一個智慧科技的國家，需要人才的培育，交通部樂於作為平台，不管是無人機自駕車等更多的創新服務。

▲交通科技產業論壇現場。

交通部表示，過去4年來協同公共運輸管理機關與國內技術系統整合廠商，共同研商訂定跨運具公共運輸旅運資料標準，並運用最新雲端技術建立「公共運輸整合資訊流通服務平台（PTX）」，系統性綜整交通部主管之公路、軌道、航空、航運、觀光、氣象、空氣品質等與民眾生活密切相關的歷史與即時資料，採用國際四顆星開放資料標準格式對外開放應用，已經成功帶動國內外500多家加值業者加入交通數據服務產業。

交通部表示，在ICT、5G、IoT與AI等科技快速發展趨勢下，無論是政府或民間數據驅動將是改革升級的動力，交部宣示將以孵化數據產業為策略推動重點，積極參與培育數據人才提升與產業創新為重要任務，並用更多數據資料進行政策決策，讓政策可以更即時貼近民眾的需求。